Kāda sieviete soctīklos dalījusies ar pārdomām, ka, iespējams, kāda degvielas uzpildes stacija nerīkojas godprātīgi, nosakot uzpildītās degvielas apjomu. Komentētāros citi soctīklotāji norāda, ka viņiem arī ir līdzīgas aizdomas, arī citās degvielas uzpildes stacijās.
Vai tas vispār ir iespējams – krāpties ar uzpildītajiem litriem? Noskaidrojam! Bet vispirms ieskatāmies soctīklotāju pārdomās…
Ieraksta autore norāda: “Uzpildījām degvielu “Viršos”, mums bija pusbāka, bākas tilpums ir 55 litri, tatad mums vajadzētu uzpildīt kaut kādus 20 vai 25 litrus. Kāds var izskaidrot to fenomenu, ka mēs uzspildījām 35 litrus? Vai “Virši” ar savu degvielu palielina bāku automašīnā?”
Un te dažu komentētāju pārdomas…
“Man 5 litru kanniņā jebkurā tankā salien 6 litri degvielas zāles pļāvējam.”
“Ja bākai pa vidu ir kardāns/izpūtējs, nav liels brīnums, ka tilpums bākas augšējā pusē ir lielāks kā tās apakšējā pusē. No kurienes ir ņemta informācija par degvielas tvertnes tilpumu?”
“Degvielas līmeņa indikators ir stipri neprecīzs instruments faktiskā degvielas daudzuma noteikšanai, vēljovairāk pildot “pusi” bākas.”
“Man ir 60 litru bāka, bet ielien 65 litri. 5 litru kannā salien 6 litri, un 20 litru kannā salien 25 litri.Un no 55 litriem puse nav 25litri!”
“Ar “tukšu” bāku jauniem auto var nobraukt diezgan tālus gabalus. Bākas parasti ir 10-15% lielākas, nekā norādīts. Manam auto pēc tehniskajiem datiem ir 50 litru bāka, taču esmu ielējis pat 56 litrus degvielas. Tas gan nav “veselīgi”, jo nedrīkst bāku pieliet līdz galam pilnu. Degviela izplešās un tai jāatstāj telpa to darīt. 1/2 atzīmēm nevar uzticēties.”
“Ir ievērots ka degvielas līmeņa rādītājs no 1/1 līdz 1/2 rada diezgan precīzi, bet, sākot no 1/2 uz 0, diezgàn neprecīzi.”
“Precīzi tas pats notika pirms nedēļas, bet Nestē. Bija akcija, dīzelis pa 1,39 €. Manam X1 bāka esot 51l. Rādījās tieši pusbāka. Ielēju 35l. Laikam akcijas dienās degviela vairāk saiet.”
“Tas ka Tev rāda, ka bākā ir puse, ne tuvu nav pateicība! Ja Tava bāka ir 55l, viņā ieliet var vismaz 60l iekšā! Visi auto kas dzīvē bijuši ir ar rezervi. Šonedēļ, nobraucu pa sauso gandrīz, bulta gulēja, ielēju 61l nestē 50l bākā, tas ir tikai normāli.”
“Ja bija aizdomas, tad vajadzēja operatoram teikt par kkādām iespējamām nesakritībām. Visos DUS jābūt iekārtai ar kuru pārbaudīt konkrēto sūkni. Pašam ir bijušas līdzīgas aizdomas.”
“Man vienreiz Circle k, bērkrogā pēdèjie apm 10-7 litri nelējās iekšā, nospied rokturi un nekas nenāk, bet skaitītājs iet uz priekšu.”
Lai noskaidrotu, vai pastāv jebkāda iespēja, ka degvielas uzpildē ir neprecizitātes un kā klients šaubu gadījumā var pārliecināties, vai viss ir noticis korekti, sazinājāmies ar “Virši-A” komunikācijas vadītāju Undīni Priekuli.
Viņa skaidro, ka “Virši” degvielas uzpildes sūkņi tiek regulāri pārbaudīti un kalibrēti, atbilstoši LR likumdošanai ar pieļaujamo maksimālo novirzi 0,5%, kas, piemēram, uz 10 iepildītiem litriem ir +-50ml. Ja rodas jautājumi vai šaubas par uzpildīto tilpumu, klienti tiek aicināti vērsties pie DUS pārdevēja, lai veiktu kontrolmērījumu ar sertificētu mērtrauku, kas ļauj pārliecināties, vai sūknis strādā precīzi.
U.Priekule saka: “Gadījumi, kad šķiet, ka bākā iepildīts vairāk degvielas nekā gaidīts, visbiežāk saistīti ar automašīnas bākas un degvielas sistēmas specifiku. Ražotāja norādītais bākas tilpums parasti ir aptuvens un neietver degvielas padeves caurules un citus rezervuārus, kas var uzņemt papildu degvielu. Tāpat uzpildes daudzumu var ietekmēt arī temperatūra – lielākajai daļai auto bākas ir no plastmasas, kas temperatūras ietekmē vasarā izplešas, ziemā saraujas, kas var radīt nelielas svārstības. Visi mūsu sūkņi ir aprīkoti ar sertificētiem mēraparātiem, un jebkuras novirzes tiek regulāri uzraudzītas, lai klientiem vienmēr tiktu nodrošināta korekta un precīza uzpilde.”
