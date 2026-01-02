Noderīgi padomi, kā ēst pētersīļus visu gadu, audzējot tos uz palodzes 0
Pētersīļi daudziem ēdieniem piešķir īpašu garšas niansi. Turklāt tos var pavisam vienkārši izaudzēt ne tikai dārzā, bet arī uz balkona vai pat ziemā uz palodzes. Pastāstām, kā to izdarīt, lai raža būtu bagātīga un aromātiska.
Pētersīļi ir viena no populārākajām garšvielām virtuvē, un ne velti. Tie ir bagāti ar B, C, E un K vitamīniem, folijskābi, kā arī svarīgām minerālvielām – kalciju, magniju un dzelzi. Regulāra šo zaļumu lietošana nāk par labu vispārējai veselībai.
Ar pareizu kopšanu pētersīļus var audzēt mājās visu gadu, nodrošinot sev svaigus zaļumus katrai dienai
Pētersīļi ir divgadīgs augs no čemurziežu dzimtas. Visbiežāk tiek audzēti lapu pētersīļi – gan ar gludām, gan cirtainām lapām, kas lieliski noder gan ēdiena gatavošanā, gan dekorēšanā.
Lai augs labi augtu, svarīgi ievērot dažus pamatprincipus:
– atrašanās vieta – pētersīļiem patīk gaiša vieta, taču vislabāk tie jūtas daļējā ēnā. Spēcīga tiešā saule, īpaši vasarā, var izraisīt lapu dzeltēšanu;
– augsne – tai jābūt irdenai, caurlaidīgai un bagātai ar barības vielām. Ideāli piemērota ir humusaina augsne, kas spēj noturēt mitrumu, bet neveido ūdens stāvēšanu;
– laistīšana – tā nepieciešama regulāra – augsne nedrīkst izžūt. Tomēr jāuzmanās no pārlaistīšanas, jo lieks mitrums var sabojāt saknes;
– sēšanas laiks – ārā pētersīļus vislabāk sēt no aprīļa. Tos var sēt arī vasarā, bet no jūlija ieteicams pāriet uz siltumnīcu vai audzēšanu telpās. Alternatīva – sēt sēklas telpās jau janvārī un stādus iznest ārā pavasarī.
Pētersīļi lieliski aug gan dobēs, gan podos. Uz palodzes pietiek ar nelielu podu, bet dārzā tie labi jūtas garšaugu dobē vai pat garšaugu spirālē. Svarīgi – nestādīt tos spirāles pašā augšā, kur augsne mēdz būt pārāk sausa.
Ja pētersīļus audzē lielākā garšaugu dārzā, tos nevajadzētu novietot blakus augiem, kuriem patīk ļoti sausa un saulaina vide, piemēram, rozmarīnam vai timiānam. Pētersīļi labāk aug līdzās augiem ar līdzīgām mitruma un augsnes prasībām.
Pētersīļu ražu var vākt visu vasaru un arī telpās – visu gadu. Vislabāk lapas nogriezt tieši pirms lietošanas, jo tad saglabājas maksimālais aromāts un uzturvērtība.
Ēdami ir ne tikai lapas, bet arī kāti – tos var izmantot zupās, mērcēs vai buljonos. Tādējādi iespējams izmantot gandrīz visu augu bez liekiem atkritumiem.