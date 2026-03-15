"Lielākais murgs…" Laika vērotājs brīdina, ka tuvojas būtiskas laikapstākļu izmaiņas
Pie labā ātri pierod, vai ne? Tā pavasara skaistā saulīte patiešām iepriecina un ļoti gribas, lai ir uz palikšanu, taču laika vērotāji nav pārlieku optimistiski.
Vispirms par laiku tuvākajā diennaktī! LETA ziņo, ka Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī uz pirmdienu, 16. martu, debesis būs mākoņainas, vien valsts austrumos debesis skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Vējš pūtīs pārsvarā lēni, un gaiss atdzisīs līdz -1…+4 grādiem.
Rīgā naktī uz pirmdienu būs lietains laiks. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2…+4 grādiem.
Dienā rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs, bet austrumos, kur laiks būs sausāks, brīžiem uzspīdēs saule. Dominēs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2…+7 grādiem, bet austrumos – līdz +7…+12 grādiem.
Rīgā dienā līs ar pārtraukumiem un debesis aizklās mākoņu sega. Gaiss iesils līdz +4…+6 grādiem.
Tikmēr dabas novērotājs Linards Dedzis publiskojis ne pārāk patīkamu ziņu par tuvākajā nākotnē gaidāmo: “Lielākais murgs, kas pavasarī mēdz prognozēs parādīties, ir ziemas atgriešanās. Pašreizējās GFS prognozes paredz Latvijā marta beigās aukstuma vilni ar -15 grādu salu (30.martā) un 28 cm biezu sniega segu. (27.martā). Prognozes ticamība 26.-31.martam pagaidām ir ļoti zema tomēr aukstuma viļņis prognozēs parādās jau bieži.”