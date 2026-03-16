Braucot ārpus pilsētas, autovadītāji bieži pievērš lielāku uzmanību atļautajam braukšanas ātrumam, taču tikpat svarīgs drošības faktors ir arī pareiza distance starp transportlīdzekļiem. Nepietiekama distance ir viens no biežākajiem iemesliem avārijām uz šosejām, īpaši situācijās, kad priekšā braucošais transportlīdzeklis pēkšņi bremzē. Lai gan ārpus apdzīvotām vietām Latvijā atļautais ātrums var sasniegt 90 vai pat 110 km/h, pie šāda ātruma reakcijas laiks un bremzēšanas ceļš būtiski pieaug.
Sociālajos tīklos kāds šoferis dalījies ar video, kur vieglais auto brauc tik lēni, ka smagais to teju stumj uz priekšu.
“Tu noteikti dari kaut ko nepareizi, ja smagais Tevi burtiski stumj uz priekšu. Apdzīšanas momentā distance vēl kaut cik, bija brīži kad smagais burtiski stūma vieglo. Tiešām ir jābrauc ~80kmh normālos apstākļos?” šoferis raksta.
Savs komentārs par redzēto ir arī satiksmes speciālista, autoskolas pasniedzējam, docentam Ērika Griģim: “Apdzenošā automobiļa vadītājs tuvojās lēnāk braucošam kravas automobilim, nolemj viņu apdzīt. Devis ceļu pretim braucošajam un uzsākot apdzīšanu, apdzenošais redz kravas automobiļa priekšā lēnāk braucošu vieglo automobili un apdzen arī to. Kādas kļūdas, bīstamās situācijas un satiksmes noteikumu pārkāpumi redzami videosižetā?
Ja distance pirms apdzīšanas bija ap 40 – 45 metriem, tad, braucot vieglajam automobilim pa sausa asfalta segumu, droša tā būtu sākot no 80 m! Nākošais, ko ierauga apdzinējs, ir vieglais automobilis, kura vadītājs traucē ceļu satiksmi, bez vajadzības braucot ar pārāk mazu ātrumu! Vieglais automobilis traucē kravas automobiļa vadītājam braukt ātrāk bez iemesla, traucē arī aiz kravas automobiļa braucošajiem, jo vieglā automobiļa vadītājs nav ieslēdzis avārijas gaismas signalizāciju, kas nepieciešama, ja transportlīdzeklim ir kāds no satiksmes noteikumu 223. punktā minētajiem bojājumiem!
Ceļu satiksmes likums nosaka, ka ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus. Transportlīdzekļa vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz noteiktos ierobežojumus, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, transportlīdzekļa un kravas īpatnības un stāvokli, kā arī ceļa un meteoroloģiskos apstākļus (īpaši redzamību braukšanas virzienā).
Videosižetā redzamība braukšanas virzienā nav ierobežota! Papildus autovadītājiem jāpievērš uzmanība, šķērsojot koku un krūmu ēnas ceļa kreisajā pusē, kur retumis var parādīties kāds savvaļas dzīvnieks.
Attiecībā uz apdzinēja ātruma izvēli! Videosižetā redzams, ka apdzenošā automobiļa vadītājs apdzīšanas manevra laikā brauc ātrāk, pārsniedzot satiksmes noteikumos noteikto braukšanas ātruma ierobežojumu ĀAV. Ārpus apdzīvotām vietām visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums, arī videosižetā redzamā vieglā un kravas automobiļu braukšanas ātrumi nedrīkst pārsniegt 90 km/h, ja ar ceļa zīmēm nav noteikts citādi.
Par kravas automobiļa distanci.
Kravas automobilim droša distance, videosižetā redzamos ceļa satiksmes apstākļos un braucot ar ātrumu 80-85 km/h, sāktos no 100-120 metriem, atkarībā no ceļu satiksmei kārtībā esoša automobiļa tehniskā stāvokļa, kravas un tās nostiprinājuma kravas telpā. Transportlīdzekļa vadītājam braukšanas ātrums un distance jāizvēlas, ņemot vērā transportlīdzekļa un kravas īpatnības un stāvokli!
Secinājums.
Apdzenošā automobiļa vadītājs nav ievērojis un braucis ar drošu distanci pirms apdzīšanas manevra, bet kravas automobiļa vadītājam distance nebija droša, braucot aiz vieglā automobiļa.
Kādi varētu būt administratīvie sodi par videosižetā redzamajiem pārkāpumiem. Par drošas distances neievērošanu automobiļa vadītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no piecām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 km/h līdz 20 km/h ar vieglajiem automobiļiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četru naudas soda vienību apmērā.
Par lēnu un traucējošu braukšanu atsevišķs sods nav paredzēts. Tuvākais pārkāpums lēnai un citiem traucējošai braukšanai ir par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums (CSN 104.3.punkts. Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts traucēt ceļu satiksmi, bez vajadzības braucot ar pārāk mazu ātrumu) un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai! Tad varētu piemērot naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.”
