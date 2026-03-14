FOTO. VIDEO. "Man bija skumji mazlietiņ." Dziedātāja Marija Naumova dalās rūgtās pārdomās par šiem cilvēkiem
Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” dziedātāja Marija Naumova, mūziķis Jānis Pētersons, šefpavārs Elmārs Tannis un stiliste Dita Grauda devās iepazīt Taizemes eksotisko izklaides pasauli. Grupa apmeklēja krāšņu kabarē uzvedumu, kurā galvenie mākslinieki ir transpersonas. Šie priekšnesumi izceļas ar neparastu vizuālo tēlu un iespaidīgiem tērpiem, sniedzot skatītājiem neaizmirstamas emocijas. Vakars izvērtās īpaši zīmīgs Elmāram, kurš nonāca uzmanības centrā un saņēma buču no kādas šova zvaigznes.
Par šīs dienas plāniem atbildīgais Jānis savus biedrus sākumā turēja neziņā. Nonākot pie ēkas, kur pārdod popkornu, ceļotāji nosprieda, ka vēros kino, tomēr, ieņemot vietas pirmajā rindā, kļuva skaidrs, ka gaidāms kaut kas līdzīgs kabarē. Dziedātājai Marijai Naumovai par redzēto gan bija savs stingrs viedoklis: “Es esmu bijusi ļoti laba līmeņa kabarē un, protams, man pat negribās salīdzināt. Šis bija kaut kas cits un te bija galvenais atkal kaut kas cits.”
Māksliniece norādīja, ka galvenais akcents šeit likts uz vīriešiem, kuri pārtapuši sievišķīgos tēlos. Arī šefpavārs Elmārs neslēpa mulsumu, cenšoties atpazīt aktieru dzimumu: “Mēģinu saprast, kas ir kurš un kurš ir kas – vīrietis vai sieviete.”
Kaut arī nav statistikas, kas apstiprinātu lielāku transpersonu īpatsvaru Taizemē, vietējā sabiedrība pret viņiem izturas ar lielu izpratni un iekļaušanu. Šīs personas ir sastopamas visdažādākajās profesijās – no apkalpošanas līdz pat skaistumkopšanai. Jānis Pētersons norādīja, ka šādu fenomenu var izprast tikai iepazīstot vietējās tradīcijas, tomēr viņš neslēpa izbrīnu par aktieru pārvērtībām: “Nu, nevar būt, ka tas ir čalis!”
Ieeja šajā izklaides pasākumā maksā 20 eiro, bet par papildu 13 eiro skatītāji var iemūžināt sevi kopā ar krāšņajiem māksliniekiem. Elmārs, kurš uz skatuves piedzīvoja nelielu misēkli, dalījās savās sajūtās: “Es nezināju, vai man baigi gribējās to iet darīt, bet mēs gājām to darīt, un es paklupu uz skatuves. Es esmu tādas lietas jokojoties darījis, bet šis bija pa īstam – es paklupu un visi satraucās. Visi – meitenes, puiši, kas viņi tur bija. Un es vēl saņēmu mīļu buču no viena vai vienas! No kāda!”
Turpretī Marija Naumova fotosesijā nepiedalījās. Viņas noskaņojumu ietekmēja domas par to, kāda cena šiem cilvēkiem jāmaksā par vizuālajām pārmaiņām un kādu ietekmi uz veselību atstāj plastiskās operācijas: “Vismaz, cik es lasīju, šie cilvēki nedzīvo ilgi pēc tādām operācijām, tā kā, man bija skumji mazlietiņ.”
