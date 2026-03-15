VIDEO. Ukrainas speciālie spēki izlikās par Krievijas vienību un ievilināja okupantus slazdā

LA.LV
22:05, 15. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas speciālo operāciju spēki veikuši viltīgu operāciju Doneckas apgabalā, kuras laikā ne tikai ieņemta Krievijas karavīru pozīcija, bet arī ar radio palīdzību izdevies izvilināt informāciju par vēl vienu pretinieka bāzi.

Krimināls
VIDEO. Izplatās baumas, ka, braucot alkohola reibumā pie stūres, aizturēts Normunds Rutulis 127
“Svētais dzēriens pārsteidza līdz sirds dziļumiem!” Latvieši piefiksējuši negaidītas pārmaiņas upeņu balzāmā
Kokteilis
FOTO. Kas redzams attēlā? Cilvēki no visām pasaules malām lauza galvas, un, nē, tas nav spalvains kakls
Lasīt citas ziņas

Operācijā piedalījās Ukrainas Speciālo operāciju spēku 8. pulka karavīri. Reida laikā viņi ieņēma pretinieka pozīciju ar nosaukumu “Kosmoss” un sagūstīja vairākus Krievijas karavīrus.

Pēc tam karavīri pārņēma arī pretinieka radio staciju un vairākas dienas izlikās par šīs pozīcijas apkalpi. Šādā veidā tika uzturēta radio saziņa ar Krievijas spēkiem, kas ļāva apstiprināt jau iepriekš iegūtu informāciju un noskaidrot vēl vienas pretinieka pozīcijas atrašanās vietu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“To visu varu pazaudēt!” Alvis Hermanis atklāj, ka šobrīd atrodas izšķirošā dzīves situācijā
Kokteilis
Optiskās ilūzijas tests: pasakiet, ko attēlā pamanījāt pirmo, un atklājiet savu sapņu profesiju
“Lielākais murgs…” Laika vērotājs brīdina, ka tuvojas būtiskas laikapstākļu izmaiņas

Kad koordinātas bija iegūtas, cita speciālo spēku grupa devās izlūkošanā un veica uzbrukumu arī šai pozīcijai. Operācijas rezultātā vēl četri Krievijas karavīri tika saņemti gūstā.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.