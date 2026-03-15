VIDEO. Ukrainas speciālie spēki izlikās par Krievijas vienību un ievilināja okupantus slazdā
Ukrainas speciālo operāciju spēki veikuši viltīgu operāciju Doneckas apgabalā, kuras laikā ne tikai ieņemta Krievijas karavīru pozīcija, bet arī ar radio palīdzību izdevies izvilināt informāciju par vēl vienu pretinieka bāzi.
Operācijā piedalījās Ukrainas Speciālo operāciju spēku 8. pulka karavīri. Reida laikā viņi ieņēma pretinieka pozīciju ar nosaukumu “Kosmoss” un sagūstīja vairākus Krievijas karavīrus.
Pēc tam karavīri pārņēma arī pretinieka radio staciju un vairākas dienas izlikās par šīs pozīcijas apkalpi. Šādā veidā tika uzturēta radio saziņa ar Krievijas spēkiem, kas ļāva apstiprināt jau iepriekš iegūtu informāciju un noskaidrot vēl vienas pretinieka pozīcijas atrašanās vietu.
Kad koordinātas bija iegūtas, cita speciālo spēku grupa devās izlūkošanā un veica uzbrukumu arī šai pozīcijai. Operācijas rezultātā vēl četri Krievijas karavīri tika saņemti gūstā.