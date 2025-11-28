“Bitei” briest nepatikšanas – lēmums par pakalpojumu sadārdzināšanos pieņemts “uz savu galvu” 40
LA.LV jau šodien vēstīja par mobilā operatora “Bite Latvija” sarūpēto “pārsteigumu” saviem klientiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) vēršas pie cilvēkiem ar svarīgu informāciju šī sakarā.
PTAC saņemtas sūdzības par SIA “BITE Latvija”, kas automātiski pieslēdz papildu pakalpojumus bez patērētāju piekrišanas. PTAC aicina rūpīgi izvērtēt izmaiņas un rakstveidā vērsties pie pakalpojuma sniedzēja.
PTAC informē, ka pēdējo dienu laikā ir saņemts ievērojams skaits sūdzību par SIA “BITE Latvija” komercpraksi, kas saistīta ar papildu pakalpojumu “Bite Pamatkomplekts” automātisku pieslēgšanu bez patērētāju piekrišanas.
Ņemot vērā saņemtās sūdzības, PTAC ir uzsācis izvērtēt minēto praksi un pārbaudīt tās atbilstību normatīvajiem aktiem. Ar šo paziņojumu PTAC sniedz atbildi tiem patērētājiem, kuri iesnieguši sūdzības vai lūguši konsultāciju par konkrēto SIA “BITE Latvija” rīcību.
Svarīga informācija patērētājiem
Elektronisko sakaru likums nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs drīkst palielināt ikmēneša maksu par internetu, telefonu vai citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.
Kā rīkoties patērētājiem?
Pārbaudiet e-pastu vai pašapkalpošanās portāla profilā pieejamo informāciju! Ja konstatējat, ka Jums plānots pieslēgt papildu pakalpojumu, kas nav elektronisko sakaru pakalpojums, nekavējoties rakstiski sazinieties ar SIA “BITE Latvija” un izsakiet iebildumus par konkrētā papildu pakalpojuma pieslēgšanu!
Pieprasiet līdzšinējā elektronisko sakaru pakalpojuma līguma turpināšanu bez “Bite Pamatkomplekts” pieslēgšanas!
Aicinām sekot līdzi turpmākajai informācijai PTAC mājaslapā vai PTAC sociālo mediju kontos, kur PTAC, tiklīdz tiks noslēgta komersanta prakses izvērtēšana, informēs patērētājus par rezultātiem.
“Bite Latvija” komentārs
“Bite Latvija” kopienas vadītāja un darba devēja tēla vadītāja Una Ahuna-Ozola ziņu aģentūrai LETA norādīja, ka līdz šim brīdim “Bite Latvija” nav saņēmusi no PTAC oficiālu pieprasījumu, kurā iestāde lūgtu skaidrot “Bite pamatkomplekta” būtību. Publiski izskanējušais PTAC apgalvojums esot sākotnējais viedoklis, kam “Bite Latvija” nepiekrīt.
Viņa min, ka “Bite pamatkomplekts”, ko “Bite Latvija” ievieš no 2026. gada 1. janvāra, ir administrēšanas un apkalpošanas pakalpojumu kopums, kas apvieno vairākus pakalpojumus klientu ērtībai, noņemot daudzas atsevišķas maksas un nodrošinot paredzamu cenu – 1,98 eiro mēnesī. Komplektā ietilpstot krāpniecisko zvanu bloķēšana, SIM kartes maiņa, līgumu pārreģistrēšana, zvani uz klientu centru un tehniskā palīdzība, optiskā interneta adreses maiņa, pakalpojuma slēgšana uz laiku un citi pakalpojumi, kas iepriekš atsevišķi esot varējuši izmaksāt līdz pat 25 eiro.