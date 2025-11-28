VIDEO. Rīdzinieks iemūžina, kā naktī Daugavā iebrauc auto; glābēji viņus vēl šorīt nevar atrast 0
Šodien glābēji turpinās meklēt vakar vakarā Daugavā, Rīgā, nogrimušu auto, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 20.25 saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur sākotnējā informācija liecināja, ka upē ir iebraukusi vieglā automašīna.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ meklēšanas darbi tika pārtraukti neilgi pirms trijiem naktī. Meklēšanas darbi turpināsies šodien dienas gaišajā laikā.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega kravas mikroautobuss, grīda, elektrības skaitītājs, pirts, atkritumi, dzīvojamās mājas dūmvadā sodrēji, vieglās automašīnas, pirtis, dārza māja un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 39 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.