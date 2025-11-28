“Lai izvairītos no “iepirkšanās paģirām”, parēķini, cik ilgi pelnīji šo naudu!” Psihologa padomi pirms “melnās piektdienas” 0
Internetā netrūkst padomu, kā izvairīties no impulsīviem pirkumiem pirmssvētku laikā. Melnā piektdiena tiek uzskatīta par sākumpunktu, jo tieši šajā dienā daudzi pērk dāvanas gadumijas svētkiem. Taču lielākā daļa ieteikumu ir banāli – “izveidojiet iepirkumu sarakstu”, “nosakiet limitus”…
Tas viss nestrādā pārāk labi. Pretējā gadījumā 63% pircēju nenožēlotu izpārdošanu laikā veiktos pirkumus. Ja cilvēks ir iekritis azartā, tad ne saraksti, ne limiti viņu neatturēs, un tiks iegādātas neskaitāmas nevajadzīgas lietas, no kurām tikai daļu varēs atgriezt atpakaļ.
Pajautā sev – vai tas ir tā vērts?
“Mūs var apturēt apzinātības treniņš: uzdodiet sev jautājumu, kuras emocijas jūs pērkat, iegādājoties šo lietu? Kādas savas vajadzības jūs apmieriniet, veltot pirkšanai vairākas stundas no savas dzīves, un vai tas ir tā vērts?” LA.lv skaidro klīniskā psiholoģe Jevgēnija Jansone.
Pamēģināsim izprast šo jautājumu padziļināti, viņa aicina. Ar vairākām stundām no savas dzīves mēs saprotam laiku, kas tiek veltīts darbam. Ļoti bieži var dzirdēt šādu atziņu: “Kādēļ tad es strādāju, ja nevaru atļauties to, ko vēlos?”
Vienlaikus, attaisnojot pirkumus ar šādu argumentāciju, var izrādīties, ka jūs strādājat tādēļ, lai nopirktu neskaitāmas nevajadzīgas lietas – iepriekšējai līdzīgu kleitu, vēl vienu mājas dekoru, oriģināla toņa lūpu krāsu, kuru lietosiet reizi gadā, un vēl kādu nieku, kas jau drīzumā pazudīs starp neskaitāmiem līdzīgiem.