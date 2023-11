Koris "Pa saulei"

FOTO. Koris "Pa Saulei" valsts svētku nedēļā aicina uz koncertu Pēterbaznīcā un ziedot baznīcas ērģeļu atjaunošanai







Šā gada augustā apritēja jau 14 gadi kopš jauktā kora Pa Saulei pirmā mēģinājuma. Sākot svinēt Pa Saulei 15.sezonu, koris sagādājis dāvanu ne tikai sev, bet arī mīļajai Latvijai. 15.novembrī Rīgas Svētā Pētera baznīcā izskanēs latviešu kormūzikas klasikas koncerts Teiksma. Ieeja bez maksas, taču skatītāji tiek mīļi lūgti ziedot Pēterbaznīcas ērģeļu atjaunošanai. Uz koncertu aicināts ikviens, kurš vēlas gūt muzikālu baudījumu, emocionālu piepildījumu un krietnu devu latviskuma.

Ropažu novada Garkalnes pagasta kultūras centra Berģi jauktais koris Pa Saulei mākslinieciskās vadītājas Martas Ozolas, diriģenta Jāņa Ozola un kormeistares Līgas Znutiņas vadībā guvuši godalgas starptautiskos koru konkursos gan Eiropā, gan Āzijā, taču šovasar Dziesmu svētku laikā koristu emocijas burtiski eksplodēja vēl pirms lielajiem Mežaparka lielkoncertiem. Nedalīta atdeve Koru karos pasauliešiem sniedza tik spēcīgas emocijas, ka saviļņojuma asaras bira gan nokāpjot no skatuves, gan saņemot žūrijas augsto novērtējumu. Tas kora dziedātājiem neapšaubāmi deva spēcīgu impulsu un pamudinājumu tiekties uz vēl augstākām virsotnēm un jaunu atskaites punktu nākamajām kora sezonām.

Kora mākslinieciskā vadītāja Marta Ozola latviešu klasiskās mūzikas koncertu korim Pa Saulei bija iecerējusi jau pirms pandēmijas, kas kora dzīvi uz kādu brīdi apstādināja. „Izvēlētie skaņdarbi ir nozīmīgi gan mūsu kolektīvam, gan arī man un katram dziedātājam personīgi. Ir skaņdarbi, par kuriem uzreiz ir skaidrs, ka tie „piestāv” mūsu korim, jo tie repertuārā iekļaujas viegli, un koristu acīs redzama uguntiņa. Lai arī daudzi no koncertā iekļautajiem latviešu komponistu skaņdarbiem ir radīti pirms vairākiem gadu desmitiem, tie aptver tēmas, kas ļoti aktuālas arī šodien. Daži skaņdarbi ir arī nopietnāks izaicinājums dziedātāju varēšanai,” atzīst diriģente. „Liels prieks, ka šis koncerts norisināsies pašā Vecrīgas sirdī – Pēterbaznīcā, un vienlaikus mums būs iespēja ar savu koncertu veicināt ziedojumu papildināšanu baznīcas ērģeļu atjaunošanai.”

Kora moto „Pa Saulei – puse dzīves” necik nemelo. Mēģinājumi, uzstāšanās un vispār dalība kora dzīvē un sadzīvē prasa daudz laika, enerģijas un izturības, taču sniedz arī tikpat daudz prieka un emociju. Tīri medicīniski un arī personīgi to gatavs skaidrot viens no ilggadīgākajiem pasauliešiem – pazīstamais ārsts-neirologs, Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Vētra. “Dziedāšana korī patiesībā ir arī ieguldījums tajā, lai nodzīvotu garu un skaistu mūžu. To redzu no sava ārsta-neirologa darba. Dziedāšana un vienošanās kopīgā dziesmā ir viens no veidiem, kā mums rūpēties par savu fizisko un psihoemocionālo veselību. Tās ir rūpes par sava ķermeņa un prāta labsajūtu. Ir daudz pētījumu, kas apstiprina, ka dziedāšana palielina skābekļa daudzumu asinīs, ļauj mazināt stresa un sāpju līmeni. Dziedātāji gūst gan labāku garastāvokli, gan lielāku sociālās saiknes izjūtu. Tas savukārt stiprina sadarbības spējas, ieklausīšanos un darbošanos kopā. Dziedāt korī – tā ir viena no terapijām, viens no dažādu slimību profilakses pasākumiem. Ja kādas slimnīcas dežūras dēļ palaižu garām mēģinājumu, zinu, ka, atkal atgriežoties korī, tas man dos jaunu enerģiju un iedvesmu. Ar šo sajūtu arī vēlamies dalīties mūsu koncertos. Ticu, ka rudens drēgnumā tā ir viena no labākajām vietām, kur meklēt un atrast ko gaišu, iepriecinošu un paceļošu!” komentē Vētra, aicinot uz latviešu kormūzikas koncertu 15.novembrī Sv. Pētera baznīcā.

Jānis Vētra korī Pa Saulei dzied jau 15.gadu. “Katrs gads bijis koncertu, ārzemju braucienu, pasākumu un kora sadzīves prieku pilns. Katra sezona nesusi daudz lielisku atmiņu. Un tāds ir bijis arī šis gads, kura centrā, protams, liekami aizvadītie Dziesmu un deju svētki. Būt korī Dziesmu svētku gadā – tā ir ļoti īpaša sajūta. Tā ir tāda emociju bagātība! Mūsu korim šie Svētki bija pavisam īpaši, jo piedalījāmies arī Koru karos, kas ir viens no augstvērtīgākajiem koru konkursiem pasaulē. Koris Pa Saulei ieguva 2. vietu! Tas bija liela darba, enerģijas un emociju piepildīts notikums. Arvien esam uz tā paša viļņa!”

Koris ir ne tikai kopīga vienošanās dziesmā. “Tā ir arī satikšanās ar cilvēkiem, kuri kļuvuši par tuviem draugiem un, kā paši sakām, kora dzīvesbiedriem. Korī esmu saticis tik daudz priecīgu, gudru un aizraujošu cilvēku! Esam vairāk nekā 50 dziedātāju – katrs ar savu pieredzi, profesiju un talantiem. Ar kora biedriem tiekamies ne tikai mēģinājumos, bet braucam ar laivām, dodamies pārgājienos, kopīgi svinam Jāņus un citus svētkus, lai, sagaidot pusnakti, vienotos kopīgā Gaismas pils izpildījumā.”