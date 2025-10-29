Foto: REUTERS/SCANPIX
Ugunsdzēsēji strādā Krievijas raķešu uzbrukuma vietā, Krievijai uzbrūkot Ukrainai, Zaporižjā.

Krievi Pokrovskā pastrādā nekaunīgu aktu – Ukrainas bruņotie spēki nekavējoties reaģē 0

LA.LV
19:04, 29. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pokrovskā Ukrainas karaspēks likvidēja ienaidnieka simbolu, kas bija parādījies pilsētvidē. Tas ilga mazāk nekā stundu. Ukrainas bruņotie spēki saglabā savas pozīcijas un nodara okupantiem ievērojamus zaudējumus, raksta dialog.ua.

Ap pulksten 9:40 no rīta Pokrovskā uz ēkas uzlikts Krievijas karogs tika pamanīts un stundu vēlāk Ukrainas aizsardzības spēki to iznīcināja. Pēc karavīru teiktā, reakcija bija tūlītēja: ienaidnieka pozīcija tika identificēta un ar precīzu triecienu likvidēta. Par to šorīt ziņoja “DeepState” projekts.

Tomēr operatīvie panākumi nenozīmē, ka pilsēta ir brīva no draudiem.

Cīņas Pokrovskā joprojām ir vienas no sīvākajām Donbasā. Ienaidnieks turpina cīnīties ar kājniekiem un izmanto apbūvētās teritorijas kā aizsegu savam uzbrukumam.

Pokrovska faktiski ir kļuvusi par “pelēko zonu”. Ukrainas vienības stingri turas uz dienvidiem no dzelzceļa, bet Krievijas karavīru grupas ir iefiltrējušās dažās teritorijās uz ziemeļiem no dzelzceļa. Tas rada bīstamu saskarsmes līniju, kur notiek ielu sadursmes un mobilas kaujas.

Ukrainas Aizsardzības spēki dara visu iespējamo, lai izjauktu ienaidnieka plānus un nodarītu maksimālus zaudējumus. Ukrainas karavīri izmanto artilēriju, bezpilota lidaparātus un triecienvienības, lai neļautu ienaidniekam ieņemt stabilu vietu pilsētas robežās.

Pokrovska joprojām ir viens no galvenajiem punktiem Doņeckas frontē. Pilsētas kontrole ir stratēģiski svarīga abām pusēm, jo ​​tā ļauj pārvaldīt transporta maršrutus un loģistiku visā frontes līnijā.

Ukrainas spēki turpina ieņemt savas pozīcijas un veikt pretuzbrukumus ienaidnieka koncentrācijām. Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, pavēlniecība ir pārliecināta, ka pilsēta nepadosies.

