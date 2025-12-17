Uz Latvijas ceļiem tu būsi pasargāts: 8 visu laiku drošākie automašīnu modeļi 0
Kad runa ir par automašīnu izvēli, drošība bieži vien ir svarīgāka par dizainu vai ātrumu. Mūsdienu tehnoloģijas un stingri drošības testi ļauj izvēlēties auto, kas pat kritiskās situācijās maksimāli pasargā pasažierus.
8 automašīnas, kuras pēdējo gadu laikā pierādījušas sevi kā uzticamus transportlīdzekļus uz ceļa.
1. Volvo XC90
Volvo jau gadu desmitiem tiek uzskatīts par zelta standartu auto drošībā, un XC90 ir viens no spēcīgākajiem piemēriem ar konsekventi augstiem drošības rezultātiem. Modernas pasīvās un aktīvās drošības sistēmas, izcilas struktūras zonas un plašs drošības palīgu klāsts padara to lielisku ģimenes auto.