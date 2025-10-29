“Mēs nolīdzināsim Maskavu līdz ar zemi,” Putinu par sekām brīdināja kāda NATO valsts 0
Beļģijas aizsardzības ministrs paziņoja, ka, ja Krievija uzdrošinātos uzbrukt Briselei, NATO “noslaucītu Maskavu no zemes virsas”, raksta dialog.ua.
Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens laikrakstam De Morgen sacīja, ka, ja Krievija jebkad nolems uzbrukt Briselei, alianses atbilde būs tūlītēja un postoša: “Ja Putins uzbruks Beļģijas galvaspilsētai, viņš uzbruks NATO sirdij, un mēs nolīdzināsim Maskavu līdz ar zemi.”
Šis, iespējams, ir viens no skarbākajiem Rietumeiropas līdera jebkad izteiktajiem draudiem. Frankens uzsvēra, ka Rietumvalstīm nevajadzētu baidīties no Kremļa, jo “draudi iedarbojas tikai uz tiem, kas tiem pakļaujas”.
Krievijas vēstniecība Beļģijā ministra paziņojumu jau ir nosaukusi par “provokatīvu” un “neatbildīgu “. Tomēr pats Frankens šaubās, vai Putins riskētu uzbrukt Briselei, jo tas būtu tiešs uzbrukums visai Ziemeļatlantijas aliansei.
Militārie analītiķi atgādina, ka NATO militārais potenciāls krietni pārsniedz Krievijas potenciālu. Pēc diviem kara gadiem pret Ukrainu Krievijas armijas profesionālā daļa ir praktiski iznīcināta, zaudējot tūkstošiem tanku un bruņumašīnu.
Krievijai vairs nav pietiekama aprīkojuma pat munīcijas pārvadāšanai — frontē arvien vairāk tiek izmantoti zirgi un ēzeļi. Uz šī fona draudi “nolīdzināt Maskavu līdz zemei” izklausās nevis pēc runas tēla, bet gan pēc militāri tehniska fakta: NATO valstīm patiešām ir visas iespējas to darīt: sākot no augstas precizitātes raķetēm līdz stratēģiskajai aviācijai un kodolieročiem.
Frankens arī atzīmēja, ka viņu visvairāk satrauc Krievijas hibrīdās darbības: destabilizācija, provokācijas un kūdīšana uz alianses austrumu robežām. “”Mazie zaļie vīriņi” Igaunijā, kas kūda krievvalodīgo minoritāti pret “nacistu režīmu”. Pirms jūs to pamanīsiet, viņi anektēs daļu Igaunijas,” viņš teica.