FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Tiek tirgoti veci, smirdīgi un zaļi cīsiņi: pircēja neapmierināta ar veikalu Jelgavā 0

LA.LV
14:45, 17. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Sociālajos medijos parādījies kārtējais gadījums, kad veikalā tiek tirgota standartiem šķietami neatbilstoša prece. Šoreiz stāsts par “Mego” veikalu Jelgavā.

“Jelgavas “Mego” Pasta ielā! Un šādi ir visu laiku, jau pāris gadus! Tiešām vadība neseko līdzi? Tirgot vecus, smirdīgus cīsiņus, kuri paliek zaļi jau. Tā nav viena reize. Šis ir regulāri. Tā ir sistēma tāda? Video (pēdējais) – cīsiņiem termiņš 09.12.2025., bet filmēšanas brīdī jau ir 16. decembris,” sociālajā tīklā “Threads” neapmierinātību izsaka Ilona.

Pārdot pārtikas preces ar beigušos derīguma termiņu nav atļauts. Jau agrāk esam rakstījuši, ka veikali “neizķer” beigtu vai bojātu pārtiku, kā rezultātā neuzmanīgs pircējs to var arī iegādāties. Reiz PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Monta Vaice skaidroja, ka “saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu,

par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām, ir atbildīgs pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums. Tirdzniecības vietā par produktu atbilstību prasībām ir atbildīgs tirgotājs.”

Ko par šo saka citi soctīklotāji?

“Nevajag iet uz veikalu, kura pašreizējais lielākais akcionārs un bijušais lielākais līdzīpašnieks ir kriminālās autoritātes, un pašreiz tiek apsūdzēts par maksātnespējas administratora slepkavības pasūtīšanu.”

“O, jā, tas veikals ir ļoti īpatnējs! Tur var sastapt ļoti daudz fake produktus, kuriem iepakojums neatšķiras, bet saturs un produkta kvalitāte ļoti atšķiras! Kur šis veikals pasūta šāda tipa preces, nav ne jausmas, bet skaidrs, ka tas notiek ar nodomu! Ir gadījies vairākas reizes nopirkt brāķi/3. šķiras preci (kafijas kapsulas, higiēnas paketes).”

Ekrānšāviņš.
