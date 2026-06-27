NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs un Somijas prezidents Aleksanders Stubs
NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs un Somijas prezidents Aleksanders Stubs
Foto. Scanpix/EPA/MAURI RATILAINEN

Krievija jau draudēja ar sekām: Somija pieņem nozīmīgu lēmumu par kodolieročiem 0

Pievieno LA.LV
LETA
9:40, 27. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Somijā pieņemts nozīmīgs lēmums valsts drošības politikā – prezidents Aleksandrs Stubs parakstījis grozījumus Atomenerģijas likumā, kas turpmāk ļaus ievest un izvietot kodolieročus valsts teritorijā. Jaunais regulējums stāsies spēkā 1. jūlijā.

“Pāršāvu pār strīpu!” Pēc strīda ar Zelenski Lukašenko steidzami dodas uz Maskavu 36
Zelenska operācija ir sākusies: Kerčā pērkona sprādzieni, par kuriem viņi brīdināja Putinu. Laika atskaite sākas šodien!
“Tirgo poļu zemenes par 10 eiro kilogramā!” Sieviete, iespējams, atmasko meļus Centrāltirgū
Lasīt citas ziņas

17. martā Somijas parlaments apstiprināja šos grozījumus ar 125 balsīm par un 61 balsi pret. Valsts aizsardzības ministrs Anti Hekenens nosauca šo reformu par vēsturisku un paziņoja, ka tā nostiprina Somijas un visas NATO drošību.

Stubs paziņoja, ka Somija nav iecerējusi izvietot kodolieročus savā teritorijā miera laikā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas vairs nav smieklīgi!” Saulkrastu iedzīvotājus satrauc ziņas par lāci, kas manīts pie kempinga
Kur būs viskarstāk? Sestdien Latvijā temperatūra pakāpsies līdz +31 grādam
VIDEO. Francijā ir tik karsts, ka iedzīvotāji uz palodzes cep olas
“Runa ir par kodolatturēšanu – atturošu faktoru, kura mērķis ir garantēt, ka tos nekad nebūs jāizmanto,” pavēstīja Stubs.

Kremlis martā piedraudēja ar atbildes pasākumiem, ja Somijas teritorijā tiktu izvietoti kodolieroči. Hekenens uz to atbildēja, ka Helsinkos ir pilnīgi gatavi Maskavas reakcijai.

Pēc viņa teiktā, likumdošanas izmaiņas samazina risku, ka Somija kļūs par mērķi Krievijas militārajai aktivitātei.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Jauns signāls Maskavai? ASV apsver kodolspējīgu bumbvedēju izvietošanu tuvāk Krievijas robežām
TV24
“Tie, kas nezina, baidās…” Slaidiņš komentē Krievijas plašās kodolieroču mācības
“Atbilde būs graujoša!” NATO ģenerālsekretārs Rute brīdina Krieviju par kodolieroču izmantošanas sekām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.