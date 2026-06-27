Krievija jau draudēja ar sekām: Somija pieņem nozīmīgu lēmumu par kodolieročiem 0
Somijā pieņemts nozīmīgs lēmums valsts drošības politikā – prezidents Aleksandrs Stubs parakstījis grozījumus Atomenerģijas likumā, kas turpmāk ļaus ievest un izvietot kodolieročus valsts teritorijā. Jaunais regulējums stāsies spēkā 1. jūlijā.
17. martā Somijas parlaments apstiprināja šos grozījumus ar 125 balsīm par un 61 balsi pret. Valsts aizsardzības ministrs Anti Hekenens nosauca šo reformu par vēsturisku un paziņoja, ka tā nostiprina Somijas un visas NATO drošību.
Stubs paziņoja, ka Somija nav iecerējusi izvietot kodolieročus savā teritorijā miera laikā.
Kremlis martā piedraudēja ar atbildes pasākumiem, ja Somijas teritorijā tiktu izvietoti kodolieroči. Hekenens uz to atbildēja, ka Helsinkos ir pilnīgi gatavi Maskavas reakcijai.
Pēc viņa teiktā, likumdošanas izmaiņas samazina risku, ka Somija kļūs par mērķi Krievijas militārajai aktivitātei.