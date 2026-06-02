Foto: AP/SCANPIX

Jauns signāls Maskavai? ASV apsver kodolspējīgu bumbvedēju izvietošanu tuvāk Krievijas robežām 0

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LETA
12:21, 2. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV izvērtē iespēju paplašināt savu kodolatvairīšanas klātbūtni Eiropā, izvietojot kodolieročus nestspējīgus bumbvedējus vēl vairākās NATO dalībvalstīs. Kā vēsta laikraksts “Financial Times”, diskusijas par šādu soli jau notiek alianses ietvaros, un interesi par amerikāņu lidaparātu uzņemšanu izrādījušas arī vairākas NATO austrumu flanga valstis.

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Šobrīd šādi bumbvedēji izvietoti Beļģijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā.

Tas nozīmētu, ka Eiropā palielinātos to valstu skaits, kurās atrastos ASV divkāršas lietojamības lidaparāti, kas spēj veikt kodoluzbrukumus, norāda laikraksts. Vienlaikus “Financial Times” uzsver, ka vienošanās par ASV kodolieroču izvietošanas paplašināšanu nav gaidāma tuvākajā laikā.

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NATO austrumu flanga valstis, tostarp Polija un vairākas Baltijas valstis, ir ieinteresētas uzņemt šādas amerikāņu lidmašīnas, ziņo laikraksts, piebilstot, ka diskusijas notiek NATO kanālos.

ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbijs iepriekš publiski paziņoja, ka ASV turpinās izmantot savus kodolieročus, lai aizsargātu NATO dalībvalstis, pat ja Eiropas sabiedrotie uzņemas vadību konvencionālo spēku jomā.

ASV prezidents Donalds Tramps un daudzi viņa padomnieki ir kritizējuši Eiropas sabiedrotos par to, ka tie nepietiekami finansē savus bruņotos spēkus un pārāk daudz paļaujas uz ASV konvencionālās aizsardzības jomā.

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