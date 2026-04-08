Krievija zaudējusi ļoti nozīmīgu lidaparātu – Slaidiņš pastāsta, kas tajā tik īpašs
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta par nozīmīgu lidaparātu, ko zaudējusi Krievija.
J. Slaidiņš stāsta, ka pavisam nesen Krievijas Gaisa kosmiskie spēki zaudējuši ļoti nozīmīgu lidaparātu – lidmašīnu SU-34. Tas ir padomju laika divvietīgs iznīcinātājs, bumbvedējs, kas piemērots visiem laikapstākļiem. Šī lidaparāta pievienotā vērtība ir tāda, ka to var uzpildīt gaisā. Tās ātrums ir līdz 1900 km/h, bet augstums līdz 14,6 kilometriem. Bez degvielas uzpildies šāds iznīcinātājs var nolidot vairāk nekā 4000 kilometru.
Majors pauž, ka aptuveni trešdaļai Krievijas uzņēmumu, kas iesaistīti šo lidaparātu ražošanā, nav piemērotas sankcijas, kas ļauj turpināt to ražošanu.
