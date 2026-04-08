Krievija zaudējusi ļoti nozīmīgu lidaparātu – Slaidiņš pastāsta, kas tajā tik īpašs

20:34, 8. aprīlis 2026
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta par nozīmīgu lidaparātu, ko zaudējusi Krievija.

Lai krīzes vai kara situācijā neciestu badu… 10 pārtikas produkti, kuri nebojājas gadiem ilgi
Tavs dzimšanas mēnesis atklāj, kā tu reaģē uz pārmaiņām – sakritība ir biedējoša
Divi iespējamie uzbrukuma scenāriji Baltijas valstīm: bijušais Pentagona štāba vadītājs izklāsta variantus 74
J. Slaidiņš stāsta, ka pavisam nesen Krievijas Gaisa kosmiskie spēki zaudējuši ļoti nozīmīgu lidaparātu – lidmašīnu SU-34. Tas ir padomju laika divvietīgs iznīcinātājs, bumbvedējs, kas piemērots visiem laikapstākļiem. Šī lidaparāta pievienotā vērtība ir tāda, ka to var uzpildīt gaisā. Tās ātrums ir līdz 1900 km/h, bet augstums līdz 14,6 kilometriem. Bez degvielas uzpildies šāds iznīcinātājs var nolidot vairāk nekā 4000 kilometru.

Majors pauž, ka aptuveni trešdaļai Krievijas uzņēmumu, kas iesaistīti šo lidaparātu ražošanā, nav piemērotas sankcijas, kas ļauj turpināt to ražošanu.

Irāna draud atsaukt pamieru karā ar ASV un Izraēlu
VIDEO. Rīgā uz ielas pēkšņi uzliesmo automašīna – liesmas to aprij dažu minūšu laikā
Irāna pieprasa kuģiem maksāt kriptovalūtā par Hormuza šauruma šķērsošanu

Tramps atkal vēršas pret NATO – Pabriks brīdina, ka “mūs sagaida ļoti interesants laiks”
Plaši traucējumi Krievijā – pārstājušas darboties banku un telekomunikāciju uzņēmumu vietnes
Latvijas specdienests: Ķīna tiecas “pārbūvēt” Eiropas drošību par labu Krievija
