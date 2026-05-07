Krievijas sociālajos tīklos izplatās viltus ziņas par droniem Latvijā: policija sāk kriminālprocesu 0
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par huligānismu saistībā ar internetā izplatītām nepatiesām ziņām par it kā uz pasažieru vilciena nokritušu dronu un bezpilota lidaparāta ietriekšanos dzīvojamā mājā.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 231. panta pirmās daļas par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu jeb huligānismu. Tiek noskaidrota viltus ziņu izplatītāju identitāte.
Vienā gadījumā izmantota pasažieru vilciena aizdegšanās. Policija atgādina, ka 5. maija vakarā dzelzceļa posmā Nīcgale-Vabole aizdegās pasažieru vilciena motora nodalījums, un tas, visticamāk, saistīts ar motora bojājumiem. Notikuma vietā visi pasažieri tika evakuēti un cietušo nebija.
Vēl viena viltus ziņa konstatēta par drona iespējamo ietriekšanos dzīvojamā mājā, pastāstīja Ruks.
Valsts policija norāda, ka incidents noticis 3. maijā, kad ap plkst. 8.15 saņemts izsaukums uz Talsu ielu Ventspilī, kur daudzīvokļu ēkā izcēlies ugunsgrēks un cieta viena persona. Iespējamais ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir neuzmanīga rīcība ar uguni, un šobrīd nav aizdomu par ļaunprātīgu dedzināšanu. Par notikušo policijā ir uzsākts kriminālprocess.
Policija vērš uzmanību, ka par mērķtiecīgu nepatiesu un kaitniecisku ziņu izplatīšanu, apzināti veicot provokāciju, kas sēj bailes sabiedrībā, var iestāties kriminālatbildība.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā.