Kamēr Krievijas iedzīvotāji cieš, Putina rezidenci sargā desmitiem pretgaisa sistēmu
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja Ukrainas psiholoģiskās operācijas Krievijas informatīvajā telpā un Krievijas pretgaisa aizsardzības problēmas. Viņš uzsvēra, ka Ukraina arvien biežāk cenšas panākt, lai Krievijas iedzīvotāji paši sāk izjust kara sekas.
J. Slaidiņš norāda, ka Ukraina īsteno psiholoģisku operāciju, iepludinot informāciju Krievijas informatīvajā telpā, lai Krievijas iedzīvotāji saprastu, kur slēpjas problēma. Viņš atsaucas uz GUR paziņojumu par rezidenci “Dolgie Borody”, kas atrodas dziļi Novgorodas mežos Valdaja ezera krastā un tiek uzskatīta par vienu no Vladimira Putina iecienītākajām atpūtas vietām.
Viņš stāsta, ka ap šo rezidenci izvietots milzīgs skaits pretgaisa aizsardzības sistēmu. Satelītattēlos esot identificētas 27 “Pantsir-s” raķešu sistēmas, kas aizsargā teritoriju. Tāpat ap Maskavu izveidots trīskāršs pretgaisa aizsardzības gredzens.
J. Slaidiņš piebilst, ka tajā pašā laikā tādi reģioni kā Belgoroda un Kurska paliek mazāk aizsargāti. Viņaprāt, tas parāda, ka Krievijas vara primāri rūpējas par Putina drošību, kamēr parasto iedzīvotāju problēmas paliek otrajā plānā.
Viņš uzsver, ka Putins ir gatavs ilgstošam karam, jo viņa ģimene un rezidences neizjūt kara sekas, tās netiek apdraudētas ar dronu uzbrukumiem vai gaisa trauksmēm.
Tikmēr parastajiem Krievijas iedzīvotājiem arvien biežāk nākas piedzīvot to, ko izjūt Ukraina.
J. Slaidiņš arī norāda, ka Ukraina pēdējo pusgadu apzināti uzbrukusi Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Viņš stāsta, ka viena mēneša laikā Krievija zaudējusi 32 pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas rada nepieciešamību tās pārvietot, atjaunot un ražot no jauna.
Pēc viņa teiktā, Krievijai nav iespējams tik ātri atjaunot šos resursus, tādēļ Ukraina arvien biežāk spēj īstenot dronu triecienus. Viņš piebilst, ka Maskavas iedzīvotāji pēc ilgāka laika beidzot sākot izjust, ko nozīmē dronu uzbrukumu draudi, un prognozē, ka šādas psiholoģiskās operācijas no Ukrainas puses kļūs arvien biežākas.
