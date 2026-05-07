Dzīvoklis Jūrmalā ar skatu uz jūru sajūsmina cilvēkus līdz brīdim, kad viņi ierauga tā cenu 0

18:04, 7. maijs 2026
Kurš gan negribētu katru rītu pamosties ar skatu uz jūru? Tas viss ir iespējams tepat Latvijā, vienīgi jābūt gataviem “nedaudz” patērēties.

Sludinājumā rakstīts: “Pārdod Ekskluzīvu Penthaus Dzīvokli Baltijas Jūras Krastā. Tiek piedāvāts patiesi unikāls penthauss, kas atrodas tikai ~100 metru attālumā no pludmales, ar elpu aizraujošu panorāmas skatu uz Baltijas jūru un priežu mežu.

Šis ir vienīgais dzīvoklis ēkas 4. (augšējā) stāvā ar privātu liftu, kas pieejams tikai īpašniekam. Kluba tipa ēkā ir tikai 10 rezidences, nodrošinot maksimālu privātumu, augstu servisa līmeni un mierpilnu atmosfēru. Iedzīvotājiem pieejama privāta izeja uz pludmali un diennakts konsjerža pakalpojumi.

Platība un plānojums:

Kopējā platība: 416, 35 m²;
Dzīvojamā: 224, 75 m²;
Terases un balkoni: 191, 6 m²;
Plašās terases piedāvā tiešu panorāmas skatu uz jūru un mežu.

Plānojums:

Plaša viesistaba ar virtuvi (open-space) un skatu uz jūru;
5 guļamistabas;
3 vannas istabas;
Master guļamistaba ar privātu vannas istabu un saunu ar skatu uz jūru;
Vēl viena guļamistaba ar skatu uz jūru;
Trīs guļamistabas ar skatu uz mežu (vienai – privāts balkons);
Papildu ieeja no kāpņu telpas.”

Ekskluzīvais īpašums pārdošanā izlikts par 3 200 000 eiro.

Tomēr ne mazāku uzmanību par pašu īpašumu izpelnījušies komentāri sociālo mediju platformā “Threads”. Kā ierasts, latvieši piegājuši situācijai ar humoru un ironiju.

Lūk, reakcijas…

“Nav vērts. Pa 3 miljoniem negribētos dzīvot ar kaimiņiem,” raksta kāds komentētājs.

Cits ironizē: “Paņemtu, bet asari nepatīk.”

Vēl kāds lietotājs uzskata, ka par šādu cenu prasītos vēl lielāka ekskluzivitāte: “Nē. Tāda līmeņa īpašumam tomēr jābūt apkalpes mājai un atsevišķai virtuvei.”

Savukārt citi pievērsuši uzmanību arī īpašuma atrašanās vietai un apkārtējai videi. “Jā, šķiet, vismaz gadu tirgo. Manā ieskatā noteikti nav tās cenas vērts, jo tieši blakus ir aktīva izeja uz pludmali un autostāvvieta, un vasarās ir skaļš. Un vispār – cena tāpat ir neadekvāta, varbūt kāda kļūda,” raksta kāds lietotājs.

Tikmēr vēl viens komentārs īpaši piesaistījis citu uzmanību: “Tajā cenā ir iekļauta Baltijas jūras pārvietošana, lai būtu tas “skats uz Baltijas jūras krastu”?”

