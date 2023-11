“Šī ir pirmā reize, kad prezidents populistiski ir iebraucis auzās!” Par ko runā Krištopans? Ieteikt







Šī ir pirmā reize, kad prezidents populistiski ir iebraucis auzās. Mums vajadzētu saprast, ka jebkura pašvaldība pieņem lēmumus ļoti koleģiāli, piemēram, Rīgas mērs viens neko īpašu pieņemt nevar, bet ir koalīcijas 60 deputāti, un viņi balso par gandrīz jebkuru jautājumu, par naudu, protams. Vai tas nozīmē, ko tad visiem 60 vajag pielaidi valsts noslēpumam, vēl 100+ ierēdņiem, jo viņi visi iepazīstas ar tiem dokumentiem? Šādi TV24 raidījumā “Ziņu top” par pēdējā laika politisko iniciatīvu izteicās Vilis Krištopans, 14. Saeimas deputāts (LPV).

“Vai arī iedodam pielaidi tikai mēram un vietniekiem. Viņi saņem kaut kādu informāciju un norāda, kur likt, piemēram, 50 miljonus, bet kāpēc tieši tur, viņš nedrīkst teikt, jo man ir pielaide, bet es jums neko teikt nevaru. Tā mēs dzīvosim? Varbūt!” satraucies par šīs idejas virzību ir politiķis.

Raidījums gan mēģina oponēt, ka pēc līdzīgiem principiem strādā arī Saeima, ne jau visiem deputātiem ir augstākās kategorijas pielaides valsts noslēpumiem.

“Piemēram, neiedos Rīgas mēram pielaidi – un? Viņš nevar būt mērs? Vai mēs gribam šo visu ieviest, lai tiktu vaļā no Egila Helmaņa, Pjotra Avena drauga, lai tiktu vaļā no Aivara Lemberga, no kura ir jau tikuši vaļā, tiktu vaļā no Andreja Elksniņa, tiktu vaļā no Aleksandra Bartaševiča, tiktu vaļā vēl no kāda. Ja? Kāpēc mēs to darām? Lai prezidents atbild uz jautājumu,” savu izpratni par piedāvāto likumu skaidro Krištopans.

Tā ir pārāk liela iejaukšanās demokrātiskajās institūcijās, proti, vēlētās institūcijās, – politiķis neredz, kas tas tāds par noslēpumu, kas būtu jāzina šajos smagajos ģeopolitiskajos apstākļos, kuru izmantot, kur vajag un nevajag.