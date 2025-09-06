Kučinskis: Ministriju atrastie 172 miljoni ir nekas, šobrīd ietaupīt reālu naudu ir par vēlu 0

15:43, 6. septembris 2025
Viedokļi

Māris Kučinskis, politiķis (AS), TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” pauž viedokli, ka valdība nav sagatavojusies pieaugošajiem aizsardzības izdevumiem un tagad ir nokavējusi iespēju ietaupīt simtiem miljonu eiro, lai gan tas būtu bijis reāli.

Kučinskis skaidro, ka 172 miljoni “patiešām nav nekas”. Viņš no tiem ņem nost 20 miljonus, ko Liepājas cietums sniegs ekonomikai. Tādejādi paliek 150 miljoni. Bet aptuveni 150 miljonus katru gadu ministrijas apkopo no neizpildītajām programmām, no kurām iegūst naudu. “172 miljoni ir tā – ikdienišķi, neko nemainot,” pauž Kučinskis.

Darba devēji sabiedriskajā telpā runāja par 800 miljoniem – uz tādu ciparu gan ir ļoti jāiespringst, norāda politiķis. Arī 500 miljoni ir daudz, bet tas ir tuvāk realitātei. Tas ir iespējams, ja no sistēmas izmet ārā visu lieko.

“Pirmkārt, pārvērtēt visas funkcijas, ko valsts var vispār nedarīt. Tad noņemt uzdevumus, ko likums dod, radot jaunu birokrātiju, jaunas iestādes,” skaidro Kučinskis.

Viņaprāt, valdība jau nav izdarījusi mājasdarbu, kad tapa zināms, ka Tramps varētu uzvarēt ASV vēlēšanās. Mēs varējām paredzēt, ka tādā gadījumā būtu jāpalielina aizsardzības izdevumi. Šāds scenārijs arī notika, bet budžetā tam nebija nekādu izejas punktu.

Viņš vēlreiz apstiprina, ka ietaupīt 500 miljonus būtu reāli, bet arī tādā gadījumā jau kaut kādām darbībām būtu jābūt notikušām. “Šobrīd viss ir beidzies, ir par vēlu,” uzskata politiķis.

