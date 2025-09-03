Oļegs Burovs: Nākamā gada budžetu būs ārkārtīgi sarežģīti sagatavot 0
Oļegs Burovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs (frakcijām nepiederošs), Rīgas mērs (2019-2020), GKR valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Preses klubs” brīdina, ka nākamā gada budžeta sagatavošana būs īpaši sarežģīta, taču norāda uz risinājumiem – PVN samazināšanu noteiktiem pārtikas produktiem un ēdinātājiem, vienlaikus iespējams palielinot nodokli luksusa precēm, alkoholam vai tabakai.
Burovs pauž viedokli, ka nākamā gada budžetu sagatavot būs ārkārtīgi sarežģīti. Tomēr ir veidi, kā situāciju uzlabot. Viņš kopā ar ZZS uzskata, ka varētu samazināt PVN dažiem noteiktiem pārtikas produktiem – to kategorijām. Tāpat notiek diskusija par PVN iespējamu samazināšanu ēdinātājiem, bet ar noteikumu, ka ēdinātāji samazinās arī ēdiena cenas. Kā piemēru viņš min Lietuvu, kur, piemēram, kafejnīcās cenas ir lētākas nekā Latvijā.
Mūžīgs jautājums ir arī par to, kur valstij ņemt naudu. Burovs min ideju, ka varētu PVN palielināt luksusa precēm vai, iespējams, alkoholam vai tabakai. “Protams, ļoti būtiski ir visi demogrāfijas pasākumi,” uzskata Burovs.
Tomēr Jaunās vienotības” (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics PVN samazināšanu pārtikas precēm uztver skeptiski, jo no tā lielākie ieguvēji varētu būt lielveikali, ne sabiedrība.
Viņš uzsvēra, ka pārtikas cenas Latvijā pēdējos divos gados saglabājušās nesamērīgi augstas. Šādu vērtējumu sniegusi arī Latvijas Banka, uzsverot, ka cenu līmenim nav pietiekama pamatojuma inflācijas datos. Jurēvics uzskata, ka viens no iemesliem ir lielveikalu vēlme nopelnīt, kā arī ierobežotā konkurence mazumtirdzniecības sektorā.
Jurēvics uzsvēra, ka, pirms tiek apsvērta iespēja samazināt PVN pārtikai, ir būtiski izvērtēt, vai šāds solis patiešām sniegtu ieguvumu patērētājiem. Esošajā tirgus situācijā pastāv risks, ka no PVN samazinājuma galvenie ieguvēji būtu lielveikali, nevis sabiedrība, kas varētu radīt negatīvu ietekmi uz valsts budžetu.