#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Arvils Ašeradens
Arvils Ašeradens
Foto: Timurs Subhankulovs

100 miljoni demogrāfijai, 35 miljoni skolām un 14 miljoni hospisam – bet kur ņems naudu? 0

LETA
21:34, 2. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Nepieciešami papildus ietaupījumi valsts budžetā, lai īstenotu virkni politisko ieceru – ieviestu jauno skolu finansēšanas modeli “Programma skolā”, atbalstītu demogrāfijas pasākumus un finansētu hospisa pakalpojumu, intervijā Latvijas Televīzijai otrdien sprieda finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Viena neparasta detaļa Melānijas Trampas vēstulē Putinam raisa mežonīgas spekulācijas
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Veselam
Kam tas ir kaitīgs? Eksperti nosaukuši trīs cilvēku grupas, kurām vajadzētu izvairīties no skābā krējuma
Lasīt citas ziņas

Politiķis atzina, ka ir vairākas programmas, par kuru finansēšanu vēl nepieciešamas vienošanās. “Ir jādiskutē par potenciālajiem izmaksu samazinājumiem, lai šādas valdības programmas finansētu,” teica Ašeradens.

Viņš informēja, ka valdība ir diskutējusi par demogrāfijas programmu 100 miljonu eiro apmērā, par “Programma skolā” ieviešanu un par 14 miljoniem eiro hospisa pakalpojumiem cilvēkiem, kuriem ārstu konsīlijs devis atzinumu, ka atlicis dzīvot ne vairāk kā sešus mēnešus.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV prezidenta Donalda Trampa sacītais par Putinu nepārsteidz! Šos vārdus viņš jau vienreiz teica…
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas
“Izlikās, ka nekas nav noticis…” Latvijas basketbola līdzjutējai prieku par spēli aizēno nepatīkams atgadījums tribīnēs

Ministrs sola, ka, neskatoties uz šīm vajadzībām, netiks celti nodokļi un netiks palielināts budžeta deficīts.

Kā ziņots, Izglītības un zinātnes ministrijas aprēķini liecina, ka skolu finansēšanas reformas īstenošanai nākamgad no valsts budžeta būs nepieciešami papildu 35,7 miljoni eiro.

Valdība iepriekš atbalstījusi izdevumu samazinājumu 171 miljona eiro apmērā 2026.gada budžetā.

2026.gadam ir atrasti papildu 171,065 miljoni eiro, kas primāri ir novirzāmi fiskālās telpas uzlabošanai. Savukārt trīs gados no 2026. līdz 2028.gadam kopumā publiskā sektora izdevumi samazināti 479 miljonu eiro apmērā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lēmumi par budžetu top slepenībā? Politiķi lemj, ko mazināt budžetā, neafišētā grupā
Premjere “kurbulē” ministrijas un gaida rezultātu: Esiet proaktīvas ar ietaupīšanu
Kokteilis
STOPkadri: Ko politiķi dara pa dienu – paraksta 360 kartītes, tiekas ar pāvestu, apskata poligonus un daudz ko citu tikpat svarīgu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.