Edmunds Zivtiņš: Mēs atkal laižam tādā grāvī, ka tālāk vairs nav kur 0
Valsts budžeta un parāda jautājumi pēdējā laikā raisa arvien plašākas diskusijas gan politiskajās aprindās, gan sabiedrībā. Sabiedrībā un medijos arvien skaļāk izskan bažas par to, ka valsts parāds nākamajos gados pieaugs arvien vairāk, bet budžeta deficīts pārsniegs 3% līmeni.
Par šiem jautājumiem TV24 raidījumā “Ziņu TOP” runāja arī Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja vietnieks, bijušais Ceļu policijas priekšnieks (2004–2014) Edmunds Zivtiņš.
“Redzēsim, kad atnāks tas budžets līdz Saeimai. Protams, skatīsimies, dosim savus priekšlikumus, mēģināsim vērst lietu uz labo pusi, bet skaidrs šobrīd ir viens, ka tas aizņemšanās vilnis ir uzsitis tādu jaunu augstumu. Šie 13 miljardi, ko ir plānots aizņemties nākamajos gados, ir ar diezgan apšaubāmu izlietošanas veidu,” norādīja Zivtiņš.
Viņš pieļauj, ka aizņemties naudu var būt izdevīgi, taču svarīgi ir saprast, kur šie līdzekļi tiek ieguldīti: “Man nekas nav pret to, ka aizņemties lētu naudu. Tas vienmēr ir bijis izdevīgi, tikai jautājums ir tāds – kur mēs viņu ieguldām un kā mēs viņu atgūstam. Ja mēs viņu kārtīgi ieguldām, es nezinu, pieņemsim tur ceļos, lielos ekonomiskos projektos, piesaistām uzņēmējus, piesaistām filmu industriju, vēl kaut ko tamlīdzīgu – nu, ņemam to naudu, ieguldām.”
Tomēr Zivtiņš norāda, ka patlaban liela daļa aizņēmumu tiek novirzīti īstermiņa vajadzībām – piemēram, pensiju indeksācijai, kas gan ir svarīgi, bet vienlaikus kalpo arī kā politisks instruments pirms vēlēšanām: “Tas jau viss tiek darīts tikai viena iemesla pēc – lai nākamajās vēlēšanās atkal tiktu ievēlēti iekšā šie deputāti, kuri īsti nemāk saimniekot.”
Runājot par aizsardzības budžetu, Edmunds Zivtiņš norādīja, ka arī šajā jomā valsts politika ir diskutabla. Viņš uzsvēra, ka aizsardzībai paredzētie līdzekļi būtu jāizmanto daudz pārdomātāk.
“Ziniet, ar aizsardzību ir vispār tā. Mēs atkal laižam tādā grāvī iekšā, ka tālāk vairs kur. Ja mēs paskatāmies pat no vēstures, tad pirmskara periodā arī mēs tērējām diezgan lielas naudas un 26% no budžeta tērējām aizsardzībai. Milzīgas summas tērējām, un pie kā tas noveda? Ne pie kā īsti nenoveda,” uzsvēra Zivtiņš.
Viņaprāt, Latvijai būtu jāmaina stratēģija un jāvienojas ar Amerikas Savienotajām Valstīm par drošības nodrošināšanu: “Ja mēs gribam domāt kārtīgi par aizsardzību, tad, man liekas, mums ir jālec ārā no šīm sliedēm, kā saka, jānovelk strīpa un jāpasaka tā – kā mēs gribam sevi aizsargāt? Ja mēs gribam tiešām droši būt, tad es uzskatu, ka mums ir jāvienojas ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar Amerikas prezidentu, jāsaka – cik maksā maksā aizsardzība?”