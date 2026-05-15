FOTO. “Kur Siliņa pieķeras, tur bedre atveras! Tu tak nes nelaimi!” Soctīkliem aizdomas, kāpēc Atvarai neveicās Eirovīzijas pusfinālā 0
Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara ar dziesmu “Ēnā” ceturtdien Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. No otrā pusfināla dziesmu konkursa finālā iekļuva pārstāvji no Bulgārijas, Ukrainas, Norvēģijas, Austrālijas, Rumānijas, Maltas, Kipras, Albānijas, Dānijas un Čehijas, bet ārpus fināla palika Azerbaidžāna, Luksemburga, Armēnija, Šveice un Latvija.
Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Bez piedalīšanās pusfinālā vieta finālā ir nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, jo tās sniedz vislielāko finansiālo ieguldījumu konkursa organizēšanā, kā arī Austrijai, jo tā ir pagājušā gada uzvarētāja.
Eirovīzijas drudzis sociālajos tīklos pēc Atvaras uzstāšanās nerimst arī šodien – kamēr vieni slavē dziedātājas vokālu un pašu dziesmu, citi spriež, ka ar labu priekšnesumu vien Eirovīzijā sen vairs nepietiek. Komentāros netrūkst arī viedokļu, ka Latvijai šoreiz vienkārši nebija paveicies ar pusfināla balsotāju “sastāvu un reģionālajām simpātijām”.
Tikmēr citi sociālo tīklu lietotāji ir skarbāki – lai arī Atvara un dziesma bijuši kvalitatīvi, ar to esot bijis par maz spilgtajam un skaļajam Eirovīzijas formātam. Protams, netrūkst arī ierasto ironizētāju un kritiķu, kuri pēc neveiksmes sacensībās komentāros nesaudzē ne dziesmu, ne priekšnesumu.
Par vienu no apspriestākajiem un jautrākajiem sociālo tīklu pavedieniem tikmēr kļuvusi bijušās premjeres Evika Siliņa publicētā apsveikuma ziņa Atvarai. Zem tās ātri vien parādījās komentāri – no sarkastiskiem jokiem līdz asprātīgām piezīmēm. Lūk, komentāru izlase.
Es esmu Latvija arī, pat vairāk, kā Evika. Un es nebiju kopā ar viņu, jo man pie kājas.
— Hatuey (@_Hatuey_) May 15, 2026
Ko nozīmē fantastiska? Viņa tak netika finālā.
— Māris Upe (@maris_upe) May 15, 2026
Jez, kur Siliņa pieķeras , tur bedre atveras! Tu tak nes nelaimi!
— Guntis (@Guntis63) May 15, 2026
Vienmēr vienmēr kāds cits būs vainīgs mūsu neveiksmēs. Dziesma bija vāja un dziedātāja arī švaka, tāpēc arī netika.
— Ilze Kusina (@IlzeKusina) May 15, 2026
evija beidz pielaizīties, tukša vieta īpaši pēc vakardienas :)))
— Peace (@miersunberzins) May 15, 2026
Pēc spējas "aizgrābt" ar vokālām īpašībām un piepildīt ar sevi tik lielu zāli bez šova/dejām var spriest par mūziķa vai dziedātāja meistarību. Atvara, cik saprotu, ir sava ceļa sākumā un novēlu viņai sasniegt šo Everestu. Arī Eirovīzija nav tas pasākums kur to novērtē.
— SvetLana (@S_v_e_t_i_k81) May 15, 2026
Nevar būt, ka kādam tiešām šķita, ka dziesma tiks finālā. Atvara dzied burvīgi, bet dziesma ir saraustīta un radio grūti klausāma. Piedodiet, draudziņi, šis nav brīnums. Bet lai Atvara nākošgad brauc atkal, tikai ar citu dziesmu 🙂 pic.twitter.com/yQCsRjMK2P
— Dana🇱🇻 🇺🇦 (@DanaKruu) May 15, 2026
Arti, ko Jūs! Tik patīkami bija redzēt @Atvara uz visa tā, vairākumā gadījumu, traļi vaļi fona.
— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) May 14, 2026
Baudat vnk koncertu. Skaidrs ka Somi uzvarēs. Šodien pusfinālā vislabākā dziesma – Dānija
— Jānis (@Janka_Pipars) May 14, 2026
UK ir vienīgie, kas jau sen ir atkoduši eirovīzijas kodu, garu un jēgu.
— Kārlis Būmeisters (@KarlisBumeister) May 14, 2026
Nu ja šitas ir 3 reizes labāks… bail iedomāties kādi sūdi bija pirmajā…
— Imants Rapa (@ImantsRapa) May 14, 2026