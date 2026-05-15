Atvara uz "Eirovīzijas" tirkīzzilā paklāja 2026

FOTO. “Kur Siliņa pieķeras, tur bedre atveras! Tu tak nes nelaimi!” Soctīkliem aizdomas, kāpēc Atvarai neveicās Eirovīzijas pusfinālā 0

8:52, 15. maijs 2026
Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara ar dziesmu “Ēnā” ceturtdien Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. No otrā pusfināla dziesmu konkursa finālā iekļuva pārstāvji no Bulgārijas, Ukrainas, Norvēģijas, Austrālijas, Rumānijas, Maltas, Kipras, Albānijas, Dānijas un Čehijas, bet ārpus fināla palika Azerbaidžāna, Luksemburga, Armēnija, Šveice un Latvija.

Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Bez piedalīšanās pusfinālā vieta finālā ir nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, jo tās sniedz vislielāko finansiālo ieguldījumu konkursa organizēšanā, kā arī Austrijai, jo tā ir pagājušā gada uzvarētāja.

Eirovīzijas drudzis sociālajos tīklos pēc Atvaras uzstāšanās nerimst arī šodien – kamēr vieni slavē dziedātājas vokālu un pašu dziesmu, citi spriež, ka ar labu priekšnesumu vien Eirovīzijā sen vairs nepietiek. Komentāros netrūkst arī viedokļu, ka Latvijai šoreiz vienkārši nebija paveicies ar pusfināla balsotāju “sastāvu un reģionālajām simpātijām”.

Tikmēr citi sociālo tīklu lietotāji ir skarbāki – lai arī Atvara un dziesma bijuši kvalitatīvi, ar to esot bijis par maz spilgtajam un skaļajam Eirovīzijas formātam. Protams, netrūkst arī ierasto ironizētāju un kritiķu, kuri pēc neveiksmes sacensībās komentāros nesaudzē ne dziesmu, ne priekšnesumu.

Par vienu no apspriestākajiem un jautrākajiem sociālo tīklu pavedieniem tikmēr kļuvusi bijušās premjeres Evika Siliņa publicētā apsveikuma ziņa Atvarai. Zem tās ātri vien parādījās komentāri – no sarkastiskiem jokiem līdz asprātīgām piezīmēm. Lūk, komentāru izlase.

