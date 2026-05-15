Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Kokrūpnieku lietas skandālā iesaistītais Valsts kancelejas direktors Kronbergs pērn algā saņēmis 97 066 eiro 0

LETA
7:36, 15. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Patlaban no amata atstādinātais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs pērn atalgojumā saņēmis 97 066 eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.

Tie bija viņi vienīgie ieņēmumi pērn. Pagājušais ir pirmais pilnais gads, kuru viņš pavadīja Valsts kancelejas direktora amatā.

2025. gada beigās Kronberga īpašumā bija nekustamais īpašums Olaines pagastā, bet valdījumā – 2022. gada izlaiduma automašīna “BMW IX”.

Pagājušajā gadā Kronbergs par 500 eiro – līdz 2000 eiro – palielinājis savus skaidras naudas uzkrājumus, bet viņa parādsaistības kāpušas no 6000 eiro 2024. gadā līdz 32 846 eiro pērn.

Tāpat Kronbergam bija uzkrājumi privātajos pensiju fondos, kā arī dzīvības apdrošināšana.

Kronbergs pagājušā gada deklarācijā uzrādījis arī pārdevumu 13 000 eiro vērtībā.

Kā vēstīts, Kronbergs darbu Valsts kancelejas direktora amatā sāka 2024. gada 12. augustā. Pirms tam viņš no 2021. gada nogales bija Zemkopības ministrijas valsts sekretārs.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā Kronbergu ceturtdien aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā.

