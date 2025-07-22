“Labturība sākas ar lēmumu paņemt dzīvnieku!” Stenders mājdzīvnieka iegādi iesaka apdomāt kārtīgi 0
Par to, kā pareizi rūpēties par mājdzīvniekiem un kāpēc dzīvnieku ņemšana prasa rūpīgu izvērtēšanu, TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” stāsta Ģirts Stenders, ZM Dzīvnieku veselības, audzēšanas, aizsardzības un pārtikas nekaitīguma departamenta Dzīvnieku aizsardzības, tirdzniecības un barības nodaļas vadītājas vietnieks.
Mēs jau tiecamies uz to, lai nebūtu klaiņojošu, pamestu un noklīdušu dzīvnieku. Un tā ideālā vieta, ja mēs saucam šī mūsu Latvija, tad patversmes nevajadzētu priekš dzīvniekiem, patversmes būtu mērķētas tikai uz īslaicīgu uzturēšanos, lai dzīvnieku atgrieztu pie saimnieka, norāda Stenders.
Bet tā kā mums sabiedrībā ir šis nepārdomātais solis bieži vien ņemt dzīvnieku bez izvērtējuma kādas sekas tas nesīs, vai tas ir atbilstoši dzīves apstākļiem tajā brīdī un vai dzīvnieks ir atbilstošs ģimenes apstākļiem, bieži vien dēļ tā dzīvnieki nonāk patversmēs, brīdina Stenders.
“Tāpēc es gribētu uzsvērt, ka sabiedrībai ir jābūt pilnībā pārliecinātai pirms dzīvnieks tiek ņemts, jo dzīvnieka labturība sākas nevis ar dzīvnieku, bet ar lēmumu paņemt dzīvnieku. Tad jau sākas labturības pienākums,” skaidro Stenders.
Par patversmēm mums ir ļoti aktuāls jautājums, jo šobrīd patversmes tiek regulētas ar Ministra kabineta noteikumiem un man šķiet, ka patversmes ir ļoti lielu darbu veikušas, lai sabiedrībā dzīvnieki samazinātos un tie, kuri vēlas paņemt dzīvnieku, varbūt neņem jaunu dzīvnieku, bet ņem no patversmēm, kas arī ir būtisks faktors, lai mēs šo populāciju kontrolētu, viņš piebilst.
“Protams, ka nav sagaidāms, ka šī problēma izzudīs 100%, bet maksimāli iet uz to, ka tā ir ļoti maza. Tāpēc arī šis noteiktais priekšnosacījums, lai dzīvnieku paņemtu, vispirms ir jāapdomā tas solis ļoti rūpīgi, apstākļi, vai dzīvnieks saņems uzmanību, vai dzīvnieks saņems vides apstākļus kādi viņam ir vajadzīgi pirms viņš nonāk mājās,” uzsver Stenders.