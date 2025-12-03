Publicitātes foto

Viena no populārākajām Ziemassvētku filmām, bet kabatā graši. Cik par "Viens pats mājās" Kevina lomas attēlošanu saņēma Makolijs Kalkins?

3. decembris 2025
“Viens pats mājās” ir absolūta Ziemassvētku klasika un katru gadu adventes laikā atkal tiek rādīta televīzijā. Ar šo filmu Makolijs Kalkins (Macaulay Culkin) piedzīvoja savu izrāvienu. Viņš kļuva slavens, bet ne bagāts – par filmu aktieris saņēma ļoti maz naudas.

Tumšs paliek arvien agrāk un pirmās Ziemassvētku filmas jau stāv starta pozīcijās – tostarp arī “Viens pats mājās”. Ģimenes filmā notiekošais jau zināms teju visiem – Makkalisteru ģimene dodas atvaļinājumā un… aizmirst Kevinu. Zēnam jāuzmana māja, un viņam nākas tikt galā ar diviem nelabvēļiem. Kulkins kļuva pasaulslavens ar abām filmām – ar šādiem panākumiem tolaik neviens nerēķinājās. Un tieši tāpēc viņš salīdzinoši maz nopelnīja.

Viņš līdz pat šodienai nesaņem naudu par filmu

“Kad Kulkins filmējās, neviens nezināja, ka tā būs tik milzīga veiksme. Tāpēc viņš ar to nopelnīja tikai aptuveni 86 tūkstošus eiro,” stāsta sabiedrības eksperts Roberts Šuters. Viņš turpina: “Tas ir viss! Viņš līdz pat šodienai nesaņem naudu par filmu. Arī ne tad, kad to atkārtoti rāda televīzijā.“

Panākumiem bija arī ēnas puses

Tomēr eksperts uzskata, ka Kulkins nav jāžēlo. Jo, lai gan viņš par filmu saņēma maz, tieši “Viens pats mājās” filmas padarīja viņu par zvaigzni. Taču lielie panākumi nāca ar tumšo pusi: aktieris nonāca daudzos negatīvos virsrakstos un kļuva atkarīgs. Viņš krita alkoholā un smagu narkotiku rokās. Zvaigzne intervijā žurnālam “Esquire” pats reiz teica: “Es spēlējos ar dažām ugunīm. Tajā pašā laikā es nekad neesmu bijis rehabilitācijas klīnikā vai darījis ko tamlīdzīgu. Man nekad nebija jāiet pa šo ceļu.“

Tagad Kulkins ir tīrs un atstājis savu narkotiku pagātni aiz muguras. Arī mīlas dzīvē viņam tagad veicas lieliski: 2017. gadā viņš filmēšanas laukumā “Changeland“ iemīlējās Brendā Songā. 2021. gadā pasaulē nāca pāra pirmais bērns. Gadu vēlāk pāris saderinājās.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

