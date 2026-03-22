Laiks ķerties pie dārza darbiem! Šiem 7 augļu kokiem jāpaspēj apgriezt zarus līdz marta beigām
Ikviens dārzkopis zina, ka pirms sezonas sākums kokiem nepieciešama kopšana, un viens no svarīgākajiem darbiem ir zaru apgriešana. Tieši agrā pavasarī, kamēr koki vēl atrodas miera periodā, šī procedūra dod vislabāko rezultātu. Ja to atliek uz vēlāku laiku, koks kļūst jutīgāks un apgriešana var tam nodarīt vairāk kaitējuma nekā labuma.
Tāpēc marts bieži vien ir pēdējais brīdis, kad šo darbu paveikt, lai vasarā varētu priecāties par bagātīgu ražu.
Kad īsti drīkst apgriezt kokus?
Pieredzējuši dārzkopji uzsver, ka svarīgākais nav konkrēts datums kalendārā, bet gan laikapstākļi. Koku apgriešanu drīkst sākt tikai tad, kad vairs nav gaidāmi stipri sali.
Optimāli, ja gaisa temperatūra ir augstāka par -5 °C. Ja apgriešana tiek veikta pārāk aukstā laikā, koki var ciest no papildu stresa, un bojātās vietas kļūst uzņēmīgas pret salu, kas var pat izraisīt auga bojāeju.
Kuri koki noteikti jāapgriež līdz marta beigām?
Ir vairākas augļu koku sugas, kurām pavasara apgriešana ir īpaši svarīga. Tās palīdz veidot pareizu vainagu, uzlabo gaismas piekļuvi un veicina bagātīgāku ražu.
Pie šiem kokiem pieder:
ābeles,
ķirši,
plūmes,
persiki,
bumbieres,
saldie ķirši,
aprikozes.
Šiem kokiem kopšanas principi ir līdzīgi, un savlaicīga apgriešana palīdz tiem attīstīties veselīgāk.
Kā pareizi veikt apgriešanu?
Svarīgi ne tikai zināt, kad apgriezt, bet arī kā to darīt. Ieteicams izvēlēties gaišu, bet ne saulainu dienu – tas palīdz pasargāt koku no papildu stresa.
Tāpat būtiski izmantot kvalitatīvus un tīrus instrumentus. Sekatori un šķēres pirms darba jādezinficē, piemēram, ar spirta šķīdumu vai citiem līdzekļiem. Asiem instrumentiem ir liela nozīme, jo tie ļauj veikt precīzus griezumus un mazāk traumē koku.
Ko tieši nogriezt?
Apgriešanas laikā jānoņem sausie, bojātie un sala skartie zari, kā arī tie, kas aug nepareizā virzienā – uz iekšu vai pārāk cieši viens pie otra. Tas palīdz vainagam kļūt retākam un ļauj saules gaismai vienmērīgi sasniegt visas koka daļas.
Svarīgi ir arī nepieskarties pumpuriem un griezt pareizā leņķī, apmēram 45 grādos. Tas veicina ātrāku dzīšanu un samazina bojājumu risku.
o darīt pēc apgriešanas?
Pēc darbu pabeigšanas ieteicams apstrādāt griezuma vietas ar speciālu dārza ziedi. Tas palīdz kokam ātrāk sadzīt un pasargā no slimībām.