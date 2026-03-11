Turku zirņi aug griezdamies Latvijas dārzos – nekas nav neiespējams! Te padoms dārzkopjiem 0
“Iegādājos spāņu firmas turku zirņus mazajās sēklu paciņās. Pastāstiet par to audzēšanu!” E. Pavītola Dobeles novadā
Turku jeb auna zirņi (Cicer arietinum) ir viengadīgs, 20 – 90 cm augsts augs. Lapas nepāra plūksnainas, sēklas nedaudz atgādina auna vai pūces galvu. Pākstis īsas, uzpūstas, katrā viena vai divas, dažkārt trīs sēklas (graudi). No tām vāra zupas, putras, gatavo Tuvo Austrumu un Vidusjūras valstīs iecienīto humosu.
Augšanas laiks no sadīgšanas līdz sēklu nobriešanai agrīnajām šķirnēm 100 – 110, vēlīnākām 150 – 220 dienas. Parasti uz sēklu paciņām ir skopa informācija, lai gan tā varētu būt pieskaņota sēklu ražotājvalsts apstākļiem.
Sēklas sāk dīgt, augsnes temperatūrai sasniedzot +3…+5 °C, bet ziedēšanas un pākšu veidošanās laikā optimālā ir +24…+28 °C. Nogatavošanās periodā dienā vajadzīgi +25…+30 °C, naktī – ap +15 °C .
Mūsu klimata apstākļos labāk sēt aprīļa sākumā vai vidū. Jāņem vērā, ka turku zirņi necieš aukstu, smagu, ļoti mitru zemi, kas pavasarī vēlu iesilst. Optimālais attālums starp augiem – 10 cm un 20 cm starp rindām. Turku zirņi ir garās dienas augi, zied jūnijā un jūlijā. Augi labi pacieš gaisa un augsnes sausumu, tiem nepatīk pārmērīgs mitrums.
– Turku zirņi ir ļoti sen pazīstami pākšaugu dzimtas kultūraugi ar augstu uzturvērtību. Tos audzē vairākās dienvidu valstīs. Diemžēl Latvijā nav izplatīti, jo nav īsti piemēroti mūsu klimata apstākļiem, tātad no tiem nevar iegūt konkurētspējīgas ražas, – norāda zirņu selekcionāre Maija Vitjažkova. – Tomēr mēģināt noteikti ir vērts! Pie mums vasaras kļūst aizvien siltākas, pieredze rāda, ka uz lauka nogatavinās pat arbūzi.