Divas 18. vietas: skeletonists Indriksons un daiļslidotājs Vasiļjevs beidz savu olimpisko spēļu dalību 0
Latvijas sportists Emīls Indriksons piektdien olimpisko spēļu sacensībās skeletonā izcīnīja 18. vietu, savukārt par čempionu kļuva Lielbritānijas izlasē strādājošā Martina Dukura audzēknis Mets Vestons.
Britu skeletonists bija nepārspēts visos četros braucienos, atstājot aiz sevis divus vāciešus Akselu Jungku un Kristoferu Grothēru, kuri zaudēja attiecīgi 0,88 un 1,07 sekundes. Vestons ir pirmais Lielbritānijas skeletonists, kurš vīriešu konkurencē kļuvis par olimpisko čempionu.
Olimpisko spēļu debitants Indriksons aizvadīja četrus stabilus braucienus – pirmajos divos bija 17., trešajā uzrādīja 16. rezultātu, bet ceturtajā ieņēma 18. pozīciju. Uzvarētājam viņš zaudēja 5,17 sekundes, bet 17. pozīcija bija 0,14 sekunžu attālumā.
Skeletona sacensību norisi gan aizēnojusi Starptautiskā Olimpiskā komitejas (SOK) neskaidros apstākļos piemērotā diskvalifikācija Ukrainas sportistam Vladislavam Heraskevičam. Diskvalifikācija piemērota, balstoties uz Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir “pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām”. Pēc Heraskeviča diskvalifikācijas sacensībās startēja 24 sportisti.
Pirmo reizi šajā gadsimtā olimpisko spēļu skeletonā nestartē neviens no brāļiem Dukuriem, tiesa, Martins palīdz Lielbritānijas izlasei.
Savukārt Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs piektdien Milānā olimpisko spēļu sacensības daiļslidošanā noslēdza 18. vietā, savukārt negaidīti zelta medaļu izcīnīja Kazahstānas daiļslidotājs Mihails Šaidorovs.
Galvenais favorīts bija ASV daiļslidotājs Iļja Maļinins, kurš bija līderis pēc īsās programmas, taču izvēles programmā kļūdījās vairākos lēcienos un krita, tādējādi atvadoties no cīņas par zelta medaļu. Maļiņinam programmā bija tikai 15. rezultāts, kas summā viņu atmeta uz astoto vietu ar 264,49 punktiem.
Līdz ar to par olimpisko čempionu kļuva Šaidorovs, kurš pirms izvēles programmas bija vien piektais, bet summā iekrāja 291,58 punktus. Sudrabu un bronzu izcīnīja japāņi Juma Kagijama un Šuns Sato, kuru sniegums tika novērtēts ar 280,06 un 274,90 punktiem.
Vasiļjevs pēc īsās programmas bija 17., bet izvēles programmā ar 144,02 punktiem uzrādīja 18. rezultātā, tamdēļ summā atkāpjoties uz 18. vietu ar 226,46 punktiem. Divas pozīcijas augstāk bija Igaunijas daiļslidotājs Aleksandrs Selevko ar 236,82 punktiem.
Debitantam Fediram Kuļišam sacensības noslēdzās pēc īsās programmas, kurā viņš bija pirmspēdējā, 28. pozīcijā.
Vasiļjevs iepriekšējās divās olimpiskajās spēlēs izcīnīja 19. un 13. vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.