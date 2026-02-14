Eksperts: Pilnīgi un galīgi absurds ir apgalvojums, ka mums pietiek elektrības 0
Tas, manuprāt, ir pilnīgi un galīgi absurds apgalvojums, ka mums pietiek elektrības, viss darbojas un ka viss mums ir stabili, šo daudzviet sabiedrībā pausto viedokli apšauba enerģētikas speciālists Juris Ozoliņš.
Viņš TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja, ka viss ir stabili un pietiekami tikai tādā situācijā, kad esam savienoti un darbinām visus tirgus mehānismus.
Pievienotajā video skatieties plašāk, ko viņš saka par jau piedzīvoto aukstumu, tam sekojošajām elektrības cenām un par to, kas mūs sagaida ar elektrības cenām, vērojot laika prognozes uz priekšdienām – vai un kā elektrības piedāvājumam būs iespēja atbildēt uz komfortu mīlošā patērētāja prasībām.
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā palielinājās par 12%
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā (2.02. – 8.02) Latvijā un Lietuvā palielinājās par 12% un bija 215,59 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.
Savukārt Igaunijā vidējā elektroenerģijas cena palielinājās par 6% – līdz 215,27 eiro par MWh.
Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas gandrīz visā Ziemeļvalstu reģionā samazinājās, savukārt Somijā un Baltijas valstīs tās pieauga. Cenu kāpumu Baltijā noteica zemāka vēja elektrostaciju (VES) izstrāde, kā arī samazināts elektroenerģijas imports no Somijas, ko noteica gandrīz vienāds cenu līmenis Somijā un Baltijas valstīs, padarot importu ekonomiski nepamatotu.
“Nord Pool” sistēmas cena samazinājās līdz 110,86 eiro par MWh, kas ir par 9% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Baltijas valstīs elektroenerģijas patēriņš saglabājās vēsturiski augstā līmenī, īpaši Lietuvā, kur aizvadītajā nedēļā tika uzstādīts jauns nedēļas patēriņa rekords pieejamo datu periodā kopš 2010. gada – 339,5 gigavatstundas (GWh). Tādējādi visi “Latvenergo” TEC energobloki aizvadītajā nedēļā bija īpaši pieprasīti tirgū, lai segtu augsto patēriņa līmeni, kopumā saražojot aptuveni 143,5 GWh elektroenerģijas. Tas ir augstākais vienas nedēļas TEC energobloku saražotais elektroenerģijas apjoms pieejamo datu periodā kopš 2015. gada, veidojot gandrīz 26% no Baltijā kopumā saražotā elektroenerģijas apjoma.
Vēja elektrostaciju izstrāde “Nord Pool” reģionā kopumā saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī, savukārt Baltijā tā saruka par 3%. Tikmēr Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība saglabājās nemainīgi augsta 99% līmenī.
Elektroenerģijas patēriņš “Nord Pool” reģionā bija 11 285 GWh, bet elektroenerģijas ražošanas apjomi 11 246 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 1% un bija 745 GWh. Latvijā un Igaunijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 1% zemāks nekā nedēļu iepriekš, attiecīgi 178 un 228 GWh. Lietuvā elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, saglabājās līdzīgs un sasniedza 340 GWh.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī jeb 559 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 1% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu – 190 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 7% un tika saražotas 137 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 2% līdz 233 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 107%, Igaunijā 60%, bet Lietuvā 69%. Baltijas valstīs tika saražoti 75% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.