FOTO, VIDEO. Oficiālā vizītē Latvijā šodien ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

Oficiālā vizītē Latvijā šodien ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Viņu sagaidīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Very warm welcome @ZelenskyyUa to Latvia, it is opportunity for us to thank brave Ukrainian men and women who keep fighting for Ukraine and Europe. Latvia will continue supporting Ukraine till the victory. #SlavaUkraini 🇱🇻 🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/3mgCRyxevI

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 11, 2024