Latviju pāršalkusi sēru vēsts: pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā devies Artūrs Deksnis, kura stāstam sekoja tūkstoši 0

LA.LV
23:33, 12. decembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Šodien Latviju pāršalca skumju pilna ziņa – tieši šodien, 12. decembrī, aizsaulē devies Artūrs Deksnis, kurš ar savu atklātību, patiesumu un lielu drosmi ar sociālo tīklu starpniecību ļāva citiem ielūkoties savā smagajā cīņā ar īpaši agresīvu vēža formu.

Viņa tuvinieki sociālajos tīklos paziņojuši, ka atvadīšanās no Artūra notiks 14. decembrī plkst. 13.00 Gulbenes veco kapu kapličā.

Pagājušā gada decembrī Artūrs sociālajos tīklos rakstīja, ka brīdis, kad tiek paziņota neārstējamas slimības diagnoze, ir grūti aptverams un liek justies pilnīgi bezspēcīgam. Pēc viņa vārdiem, tajā brīdī rodas sajūta, ka visa pasaule ir pret tevi un ka esi palicis viens.

Artūrs norādīja, ka jau vairākus gadus cīnās ar agresīvu, ļaundabīgu sarkomu ceturtajā stadijā. Lai gan medicīnas iespējas bija izsmeltas, viņš uzsvēra, ka nezaudē gribu dzīvot un turpina cīņu saviem spēkiem. Un to viņš lieliski parādīja.

Vienlaikus Artūrs rakstīja par cerību uz iespējamu ārstēšanu ārvalstīs. Viņš uzsvēra, ka ir gatavs darīt visu iespējamo, lai paliktu kopā ar saviem diviem dēliem.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Artūra ģimenei, draugiem un tuvākajiem!

