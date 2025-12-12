No nākamā gada jūlija būs jāmaksā vairāk: ES jaunais lēmums īpaši skars “Shein”, “Temu” un “AliExpress” klientus 0
Ja esi “Shein”, “Temu” vai “AliExpress” klients, mums tev ir sliktas ziņas. Cīnoties ar straujo lēto e‑komercijas preču pieplūdumu Eiropā, Eiropas Savienība no 2026. gada jūlija ieviesīs 3 eiro importa maksu mazvērtīgām sūtījumu pakām, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro.
Par šo lēmumu piektdien Briselē vienojās ES finanšu ministri, teikts paziņojumā presei. Kā ziņo Lrytas.lt, jaunā maksa būs pagaidu risinājums, kas darbosies līdz 2028. gadam, kad muitas nodevas tiks piemērotas visām precēm, neatkarīgi no to vērtības.
“Šī pagaidu maksa ir reakcija uz to, ka šobrīd šādas sūtījumu pakas ES tiek ievestas bez muitas nodokļiem, radot negodīgu konkurenci ES tirgotājiem, apdraudot patērētāju veselību un drošību, veicinot krāpšanu un vides piesārņojumu,” norādīts paziņojumā.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) datiem 2024. gadā ES tika importēti 4,6 miljardi mazas vērtības preču (līdz 150 eiro), kas atbilst vairāk nekā 12 miljoniem sūtījumu dienā. Pēdējos gados šādu sūtījumu skaits ir būtiski pieaudzis.
Jaunais nodoklis visvairāk ietekmēs tiešsaistes tirdzniecības platformas, kas sūtījumus piegādā no Ķīnas, tostarp “Shein”, “Temu” un “AliExpress”. EK norāda, ka 2024. gadā 91% visu e‑komercijas sūtījumu līdz 150 eiro ES nonāca tieši no Ķīnas.