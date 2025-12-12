“ASV darīs visu, lai neviens šo ceļu nevarētu bloķēt” – noplūdusi informācija par miera sarunu punktu, kas var izmainīt Eiropas nākotni 0
Ukraina varētu iestāties Eiropas Savienībā (ES) jau līdz 2027. gada 1. janvārim, pamatojoties uz paātrinātu pievienošanās plānu, kas tiek apspriests miera sarunās ar ASV starpniecību. Šāds solis prasīs izmaiņas esošajā ES uzņemšanas kārtībā, vēsta Financial Times, atsaucoties uz avotiem, kas iepazinušies ar dokumenta saturu.
Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, šāds ambiciozs grafiks, ņemot vērā faktu, ka Ukraina vēl nav noslēgusi nevienu no 36 sarežģītajām sarunu sadaļām, pilnībā mainītu līdzšinējo ES pieeju, kura balstīta uz “nopelniem”.
Avoti norāda uz iespējamu pakāpenisku piekļuvi ES fondiem, balsstiesībām un lauksaimniecības politikai, kas dotu Kijivai iespēju integrēties blokā soli pa solim.
Plānā iekļautais punkts par Ukrainas dalību ES varētu padarīt šo soli fait accompli (faktu, pret ko nav jēgas iebilst un kur neko nevar izlabot), jo Brisele, nevēloties apdraudēt miera procesu, nespēs to bloķēt.
Turklāt ASV atbalsts nozīmētu, ka prezidents Donalds Tramps varētu piespiest Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu atsaukt savu līdzšinējo veto Ukrainas integrācijai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka viņa komanda jau pielāgo miera sarunu pozīciju, pieņemot, ka Ukraina kļūs par ES dalībvalsti.
“Jautājums par Ukrainas dalību ES lielā mērā ir atkarīgs no pašas Eiropas, bet arī no amerikāņiem,” viņš uzsvēra, piebilstot, “ja vienošanās ietvers konkrētu laiku, kad Ukraina kļūst par ES locekli, ASV darīs visu, lai šo ceļu neviens Eiropā nevarētu nobloķēt.”
Kā zināms, Ukraina pieteicās dalībai ES 2022. gada sākumā, pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma, un četru mēnešu laikā ieguva kandidātvalsts statusu.