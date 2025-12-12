VIDEO. Slinks vai ģeniāls? Krauklis ar lielu ēstgribu kļūst par “TikTok” apspriestāko putnu 0

LA.LV
23:01, 12. decembris 2025
Ziņas Dabā

Vietnē “TikTok” plašu popularitāti izpelnījies video, kurā redzams īpaši apņēmīgs krauklis.

Putns cenšas savā knābī paņemt uzreiz sešus cepumus, taču viens no tiem ikreiz izslīd laukā un nepakļaujas kraukļa centieniem. Tomēr putns nepiekāpjas – pēc vairākiem mēģinājumiem viņš beidzot veiksmīgi sagrābj visus gardumus un lepni aizlido prom ar pilnu kravu.

Video skatītāji tikmēr nespēj noturēties nekomentējot – gan asprātīgiem, gan filozofiskiem, gan gluži vienkārši sajūsminātiem:

“Frāze ‘es visu izdarīšu vienā piegājienā’ acīmredzot ir universāla.”

“Viņa alkatība mani pat nedaudz satrieca.”

“Viss ir iespējams!”

“Šī ir tā alkatība, par kuru runā Bībelē…”

“Kraukļi ir neticami inteliģenti… iespējams, tam ir bērni, kam jāpabaro.”

“Piedod, ka es šaubījos par tevi.”

“Viņš tiešām negribēja veikt otru gājienu.”

“Citi saka – viņa alkatība mani motivēja, viņa alkatība mani kaitināja utt. Bet es saku – tā ir viņa pašpārliecība. Viņam tas izdevās. Tas varbūt šķiet neiespējami citiem, bet ne šim gudrajam putnam.”

“Es, cenšoties vienā reizē izņemt visus maisus no mašīnas.”

“Man bija bail, ka viņš visu nometīs un paliks bez nekā…”

“Slinks un alkatīgs, bet reizē ļoti pamācošs.”

“Rīt pieliec vienu cepumu klāt. Tas viņu padarīs traku – ka nevar paņemt visus vienā reizē!”

Video skatītāji joko, ka krauklis ir “ikdienas dzīves simbols” – apņēmības, alkatības un gudrības sajaukums. Bet pats putns, šķiet, ar diskusijām galvu nelauza: viņš aizlidoja ar saviem sešiem cepumiem – misija izpildīta!

