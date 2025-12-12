FOTO. Neparasti spilgta un krāsaina! Latvieši iemūžina šīvakara ziemeļblāzmu 0
Šovakar Latvijas debesis iekrāsojas īpaši skaistos toņos, jo vērojama ziemeļblāzma! Sociālie tīkli piepildīti krāšņiem kadriem no dažādām Latvijas pilsētām.
Piedāvājam ielūkoties!
“Tā nu mēs ēdām kā divi bomži,” Līga pastāsta par nepatīkamo pārsteigumu Āgenskalna tirgū
Vēl viens pārliecinošs Lavrova paziņojums par ASV miera plānu: lūk “svētais septītnieks”
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem