Foto: Ekrānuzņēmumi no “Facebook”/Aija Rancāne, Īveņa,Olita Grabovska

FOTO. Neparasti spilgta un krāsaina! Latvieši iemūžina šīvakara ziemeļblāzmu 0

LA.LV
22:21, 12. decembris 2025
Ziņas Dabā

Šovakar Latvijas debesis iekrāsojas īpaši skaistos toņos, jo vērojama ziemeļblāzma! Sociālie tīkli piepildīti krāšņiem kadriem no dažādām Latvijas pilsētām.

Piedāvājam ielūkoties!

Ziemeļblāzma Latvijā 2024
