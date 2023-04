Leģendu mūzikas festivāls notiks Lietuvas un Latvijas pierobežā

2023. gada 22. jūlijā Kiluču ezera pussalā Biržu rajonā, tikai 100 kilometru no Rīgas, notiks leģendu vasaras mūzikas festivāls, kurā koncertēs veselas četras leģendas – Tomass Anderss no "Modern Talking", grupas "Ottawan", "London Beat" un "Alphaville"!

2023. gada 22. jūlijā neparastā skanējuma vārdu “Kiluči” mācīsim vācu dziedātājam Tomasam Andersam no leģendārās grupas “Modern Talking” un pat francūžiem no “Ottawan”, kas indiešu Bolivudu savaldzinājuši ar superhitu “D.I.S.C.O.”, arī ar grāvējiem “I‘ve Been Thinking About You”, “You Bring on the Sun” par slavenu kļuvušajai angloamerikāņu grupai “London Beat” un “mūžīgi jaunajiem un nemirstīgajiem” vāciešiem – grupai “Alphaville”, kas paši pat iedomāties nevarēja, ka viņu balādes skanēs ne tikai visos pasaules nostūros, bet arī banku, apdrošināšanas uzņēmumu reklāmās, kļūs par skaņu celiņiem desmitos filmu un seriālu, to iedziedās vai savā daiļradē izmantos Laura Branigana, Karels Gots, “One Direction”, Jay-Z un vēl ne viena vien pasaules mūzikas zvaigzne!

Leģendārie “Modern Talking” hiti skanēs Kilučos

Vēl viena Biržu vasaras mūzikas festivāla zvaigzne – Bernds Veidungs, pasaulē visiem pazīstams kā Tomass Anderss no vienas no veiksmīgākajām grupām popmūzikas vēsturē “Modern Talking”!

1979. gada pēc uzvaras Luksemburgas radio dziesmu konkursā T. Anderss drīz vien ierakstīja singlu “Judy” un koncertturnejas laikā iepazinās ar Dīteru Bolenu, kas bija padarījis slavenu CC Catch.

Ar grupu “Modern Talking” Tomass izdeva neskaitāmas dziesmas, kas sasniegušas desmitiem pasaules valstu topu pirmos pieciniekus, bet par superhitu kļuvušais “You‘re My Heart, You‘re my Soul” topu virsotnē starp populārākajām dziesmām noturējās veselu pusgadu un valdīja 81 valstī!

Vēl aizvien daudzās pasaules malās gaidītais dziedātājs ir pārdevis vairāk nekā 125 miljonus albumu kopiju, ieskaitot grupas un solo ierakstus, saņēmis vairāk nekā 420 platīna un zelta apbalvojumus!

1989. gadā Tomass izdeva pirmo solo albumu “Different” un veiksmīgi uzsāka solo karjeru, vēlāk sarīkoja koncertus ar atdzimušo “Modern Talking”, sadarbojas ar “T-Seven” (“Mr. President” soliste), “No Angels”, Martu Sančesu, Izabellu Varelu un daudziem citiem.

Francūži, briti, amerikāņi

Franču diskomūzikas dueta solists Patriks Žans Batists, strādājot slavenajā uzņēmumā “Air France”, nodibināja grupu “Black Underground” un muzicēja Francijas galvaspilsētas bāros. Šeit viņam uzmanību pievērsa Daniels Vangarde, producents, kas strādājis ar Dalilu, Sheila B. & Devotion un citiem, un piedāvāja piedalīties mūzikas disko projektā kopā dejotāju un vokālisti Aneti Eltisu.

Un jau Kanādas galvaspilsētā Otavā (no šī vārda cēlies grupas nosaukums “Ottawan”) ierakstītais pirmais singls “D.I.S.C.O.” satricināja Eiropu, bet, tikai izdzirdot nākamā hita vārdus “Hands up, baby, hands up…”, gribas ienirt astoņdesmito gadu ballītēs.

Britu amerikāņu grupas “London Beat” karjera sākās 1990. gadā, kad ar to līgumu noslēdza leģendārā dueta “Eurythmics” līderis un slavenais producents Deivs Stjuarts.

Pirmos panākumus sasniedzis Nīderlandē, kolektīvs drīz vien iekaroja visu pasauli ar panākumiem bagāto hitu “I‘ve Been Thinking About You”. Šī dziesma Eiropas populārāko singlu sarakstā sasniedza otro, ASV – pirmo pozīciju, bet melomānus nepievīla arī nākamie grupas singli “You Bring On The Sun”, “A Better Love”, “Come Back” un Boba Mārlija klasiskās dziesmas “No Woman No Cry” kaverversija.

Mūžīgi jauni un nemirstīgi

“Mēs spēlējam un esam populāri ne vienu vien gadu desmitu, tāpēc jūtamies nemirstīgi,” apgalvo par popmūzikas leģendu sauktās grupas “Alphaville” locekļi.

Ar balādi “Forever Young” slavena kļuvusī grupa uzreiz nonāca popularitātes virsotnēs. Taču vācu elektroniskās mūzikas grupa nebūt neatļāvās gozēties tikai viena superhita radītās slavas spozmē. “Big in Japan”, “Jerusalem”, “Sounds Like a Melody”, “Flame”, “Dance With Me” un daudzi citi “Alphaville” singli nokļuva Norvēģijas, Šveices, Zviedrijas, Vācijas, Nīderlandes, Krievijas, Lielbritānijas un pat Argentīnas, Japānas un citu valstu, prestižā ASV žurnāla “Billboard” topos. Grupa, kas sarīkojusi vairāk nekā 20 pasaules turnejas, it kā atgriežas pagātnē un katru reizi no jauna turpina savu nemirstības stāstu.