No partijas “Jaunā vienotība” (JV) izslēgts tās biedrs Dmitrijs Golubevs saistībā ar viņa izteikumiem par Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidentes Ilzes Aizsilnieces nāvi, aģentūrai LETA apliecināja JV komunikācijas vadītāja Agnese Rozentāle.

Golubevs savos ierakstos platformā “X” par Aizsilnieci, kura zināma arī kā homeopāte, cita starpā bija paziņojis, ka “katrs miris homeopāts ir neto ieguvums sabiedrībai”.

JV šos izteikumus vērtēja savā Ētikas komisijā, kura uzskatīja, ka Golubevs no partijas ir jāizslēdz. JV valde vienbalsīgi tā arī lēma, un Golubevs kopš 14.maija vairs nav partijas biedrs.

Kā novēroja portāls LA.LV, tad Golubevs par izslēgšanu no JV savu viedokli šodien ir paudis soctīklā “X”, kur raksta: “Pārkāpjot statūtus, kā arī publiski ceļot man neslavu, vainojot naida runā, mani izslēdza no partijas. Iespējams, cilvēkiem ir homeopātiska izpratne par naida runu, taču nekas no manis teiktā definīcijai neatbilst. Statūtu izpratne arī homeopātiska, jo uz valdes sēdi neuzaicināja.”

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka nesen mirusi 1966.gadā dzimusī Aizsilniece, kura bija ģimenes ārste, homeopāte un aktīvi iesaistījās ārstu profesionālās vides veidošanā.

Kā liecina informācija LĀB mājaslapā, pirms kļūšanas par biedrības prezidenti 2018.gadā viņa šajā organizācijā darbojās kā viceprezidente. Tāpat Aizsilniece daudz strādājusi Pasaules Veselības organizācijas projektos, apguvusi sabiedrības veselības pamatus Zviedrijā, Šveicē, ASV ieguvusi maģistra grādu veselības aprūpes zinībās Londonas Universitātē.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2003.gadā Aizsilniece bijusi toreizējās veselības ministres Ingrīdas Circenes padomniece un tajā pašā gadā iecelta par Valsts zāļu aģentūras padomes priekšsēdētāju.

Viņa arī bijusi nevalstiskās organizācijas “Veselības projekti Latvijai” valdes priekšsēdētāja, vides aktīviste, domubiedru grupas “Tīriem mežiem” vadītāja, kā arī Lielās talkas idejas autore un organizatore.

Latvijas Māsu asociācija norāda, ka Aizsilnieces ir sniegusi lielu ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas attīstībā un ārstu profesionālās vides stiprināšanā.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) soctīklā “Facebook”, pieminot mūžībā aizgājušo Aizsilnieci, raksta šādus piemiņas vārdus: “Ar dziļām sērām pieminam Dr. Ilzi Aizsilnieci. Pāragri mūs atstājusi izcila ārste, spilgta personība un spēcīga balss Latvijas veselības aprūpē. Vairāk nekā 30 gadus viņa ar zināšanām, degsmi un cilvēcību kalpoja saviem pacientiem un aktīvi strādāja, lai uzlabotu veselības aprūpi gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Kā Latvijas Ārstu biedrības vadītāja viņa bija stiprs balsts mediķiem, īpaši sarežģītajā Covid-19 pandēmijas laikā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dr. Aizsilnieces ģimenei, kolēģiem un draugiem. Viņas devums paliks dzīvs mūsu atmiņās un darbos.”

Kā informē LĀB, Aizsilnieces izvadīšana notiks sestdien, 17.maijā, plkst.15 no Rīgas Lutera draudzes Torņakalnā.