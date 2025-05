VIDEO. Sacensību laikā Itālijā riteņbraucējs piedzīvo baisu mirkli. Pie visa vainīga kaza… Ieteikt







Jaunzēlandes riteņbraucējs Dions Smits piedzīvoja negaidītu un satraucošu brīdi “Giro d’Italia” trešajā posmā, kad viņu gandrīz notrieca skrejoša kaza. Šis kuriozais notikums notika svētdien, sacensību 160 kilometrus garajā posmā, kas sākās un noslēdzās Albānijas pilsētā Vlorē.

Kad sportistu grupa (peletons) lielā ātrumā traucās lejup no kalna, Smits, kurš pārstāv “Intermarché–Wanty” komandu, pamanīja nelielu kazu baru ceļa malā un pārvietojās uz labo pusi, lai izvairītos no iespējamās sadursmes. Tomēr viena no kazām pēkšņi izskrēja tieši viņa ceļā, ziņo CNN.

Video materiālā redzams, kā kaza, it kā paredzot sadursmi, izlēca gaisā un aizskāra gan Smita kāju, gan aizmugurējo riteni. No trieciena sportists tika iestumts ceļmalas zālē, taču viņam izdevās noturēties uz velosipēda un ātri atgriezties trasē. Kaza, šķiet, palika neskarta un aizcilpoja prom.

“Man nebija daudz laika domāt,” pēc sacīkstes stāstīja Smits. “Aptuveni desmit sekundes pirms sadursmes redzēju, kā policists mēģina turēt kazas kopā, bet viena vai divas sāka skriet pāri ceļam.”

Viņš piebilda, ka joprojām mīl dzīvniekus, neskatoties uz šo incidentu. “Ko lai es saku? Nezināju, kurā virzienā braukt – visi devās pa kreisi, es izvēlējos labo pusi. Beigās viss bija kārtībā.”

Šī nav pirmā reize, kad savvaļas dzīvnieks izjauc “Giro d’Italia” sacensības. 2023. gadā suns izraisīja sadursmi, uzskrienot uz ceļa, kas piespieda vairākus riteņbraucējus strauji bremzēt lietainos apstākļos.

Runājot par šīgada notikumu, Smits atzina, ka bijis gatavs negaidītiem dzīvniekiem uz ceļa, taču kaza bija pārsteigums. “Es drīzāk biju gaidījis kādu klaiņojošu suni, bet izskatās, ka šeit ir daudz vairāk kazu,” viņš sacīja “Reuters” ziņu aģentūrai.

“Albānija ir lieliska – īpaši dienvidos. Viss ir ļoti skaisti, sacensības labi organizētas. Tā ir bijusi atšķirīga pieredze. Tikai – uzmanieties no kazām!”