Egils Levits. Foto. LETA © Paula Čurkste

Levits: Rietumvalstis mācījušās no kļūdām attiecībā uz Krieviju Ieteikt







Rietumvalstis ir mācījušās no kļūdām attiecībā uz Krieviju un tajā valdošo imperiālistisko ideoloģiju, šodien priekšlasījumā Vācijas tiesnešiem un prokuroriem sacīja Valsts prezidents Egils Levits.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā, šodien Vācijā, Veimārā Levits ar priekšlasījumu “Kurp virzās Eiropa?” piedalījās Vācijas tiesnešu un prokuroru kongresā.

Priekšlasījumā Levits runāja par Eiropas globālo lomu, notikumiem, kas ietekmēja Krievijas agresijas kara izvēršanu pret Ukrainu, un kā Eiropai un visai demokrātiskajai pasaulei būtu jāreaģē uz Krievijas karadarbību Ukrainā.

Valsts prezidents uzsvēra nepieciešamību veidot “ad hoc” starptautisku tribunālu Krievijas agresijas nozieguma Ukrainā iztiesāšanai. “Krievijas agresīvais karš Ukrainā jārisina saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, lai tās arī nākotnē kalpotu kā miera pamatelements,” teica Levits.

Valsts prezidents norādīja, ka arguments, ka precedents šādam iespējamam tribunālam līdz šim nav bijis un tāpēc tāds nebūtu jāveido, nav pieņemams. Starptautiskās tiesības pastāvīgi attīstās, un katrs jauns precedents vienmēr ir solis uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējo situāciju – tā tam ir jābūt arī šoreiz, uzsvēra Levits.

Tieši starptautiskās kopienas vienaldzīgā noskatīšanās uz Krievijas iepriekš veiktajiem iebrukumiem 2008.gadā Gruzijā un 2014.gadā Krimā pamudinājusi Krieviju pilna mēroga iebrukumam Ukrainā. “Tāpēc sliktākais, ko mēs tagad varam darīt – ir nedarīt neko,” norādīja Levits.

Priekšlasījumā Levits novērtēja, ka Rietumvalstis ir mācījušās no kļūdām attiecībā uz Krieviju un tajā valdošo imperiālistisko ideoloģiju. “Tikai spēcīgi un vienoti Rietumi var stāties pretī agresīvam autokrātiskam režīmam,” teica Levits, vēlreiz uzsverot, ka Rietumiem ir jāpalīdz Ukrainai visos iespējamos veidos, lai tā karā uzvarētu.

Valsts prezidents arī uzsvēra nepieciešamību Eiropā stiprināt likuma varu, kas ir obligāts reģiona vienotības priekšnosacījums. Levits arī atzīmēja, ka nepieciešams stiprināt Eiropas suverenitāti militārajā, tehnoloģiju un ražošanas nozarēs, lai mazinātu citu valstu un varu ietekmi uz Eiropas ekonomiku un drošības situāciju.

Levits skaidroja, ka Eiropas drošība ir atkarīga, pirmkārt, no Ukrainas uzvaras karā un, otrkārt, no NATO spējām un apņēmības nosargāt savu teritoriju. Līdz ar to investīcijas aizsardzībā nozīmē investīcijas mieram, vērsa uzmanību Valsts prezidents.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kara gads Ukrainā