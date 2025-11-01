Lidoja Kariņš, vainīgs Citskovskis – cik tas ir taisnīgi? Bijušais premjers atzīst – šis ir tāds kā brīnums 0
Prokuratūra nodevusi tiesai bijušā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa lidojumu lietu, kurā vienīgais apsūdzētais ir bijušais Valsts kancelejas (VK) vadītājs Jānis Citskovskis. Viņš apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Lietā sākotnēji bija vēl viena persona, kurai bija tiesības uz aizstāvību, taču šīs personas statuss tika mainīts un tagad tā ir liecinieks.
Personas bezdarbības rezultātā Latvijai nodarīti zaudējumi 89 382 eiro apmērā, kas saskaņā ar likumu uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu ar smagām sekām, teikts apsūdzībā.
Citskovskis nesaprot viņam izvirzīto apsūdzību un sacīja, ka viņš bija prokuratūrai lūdzis rakstveidā skaidrot, par ko tiek apsūdzēts, bet esot saņemts atteikums. Viņš aicināja sabiedrību sekot līdzi konkrētajam tiesas procesam. Tā laikā, pēc Citskovska teiktā, varēšot ieraudzīt patiesos lēmumu pieņēmējus.
Tikmēr TV24 raidījumā „Ziņu TOP” Māris Kučinskis, Saeimas deputāts (AS), bijušais iekšlietu ministrs (2022–2023) un ministru prezidents, atbildēja uz jautājumu, vai nav dīvaina situācija, ka lidoja Kariņš, bet vainīgs ir kāds cits — proti, ka vainīgs nav tas, kas guva patieso labumu, bet tas, kas parakstīja papīrus.
„Šis ir tāds kā brīnums! Es varu apliecināt, ka, esot pašam Ministru prezidentam, neviens no neskaitāmiem lidojumiem, neviens maršruts nebija tāds, par ko Valsts kanceleja nolēma nesaskaņojot — birojs vienmēr prasīja man viedokli, tāpēc šī situācija ir liels nonsenss!”
Kučinskis spriež,
jo tas nozīmē lielāku atbildību, lielāku pastāvību lēmumu pieņemšanā: „Ja
birokrātija vairojas, un neviens negrib būt tas, kuram jāatbild politiķa vietā.”