20. decembris 2025
Prezervatīvi – svarīga lieta, kas pasargā gan no nevēlamas grūtniecības, gan no seksuāli transmisīvām slimībām. Īpaši būtiski tie ir jauniešu vidū, kad jaunības maksimālisma dēļ var gadīties pieņemt nepārdomātus lēmumus. Ir vairākas organizācijas, kas par drošām intīmām attiecībām informē jauniešus. Tomēr dažreiz ar to vien nepietiek, jo prezervatīvu iegāde jauniešu maciņam var būt pārāk liels slogs.

Arī mūsu lasītājs Andris par šo ir satraukts – saņēmām no viņa ziņu, ka “Rimi” veikalā prezervatīvu paciņa maksā vairāk nekā 13 eiro. Lai saprastu, kāda ir prezervatīvu cenu situācija Latvijā, mazliet papētīju tirgu internetā, piefiksējot prezervatīvu lētāko un dārgāko cenu dažādās to iegādes vietās. Visas cenas fiksētas bez atlaides.

“Benu aptieka”: lētākie – 2,49 eiro, dārgākie – 17,99 eiro;
“Mēness aptieka”: lētākie – 3,49 eiro, dārgākie – 39,99 eiro;
“Drogas”: lētākie – 1,79 eiro, dārgākie – 39,99 eiro;
“Notino”: lētākie – 1,50 eiro, dārgākie – 36,50 eiro;
“Rimi”: lētākie – 2,85 eiro, dārgākie – 13,59 eiro;
“Sexystyle”: lētākie – 2,95 eiro, dārgākie – 65,95 eiro.

Andrim taisnība – “Rimi” veikalā, kas lielajās pilsētās ērti pieejams daudziem, prezervatīvi tiešām maksā mazliet virs 13 eiro. Lai arī visās apskatītajās vietās prezervatīvi pieejami arī zem 5 eiro (cenu nosaka arī prezervatīvu daudzums vienā iepakojumā), rodas jautājums, kā prezervatīvu cenas ietekmē jauniešu pirktspēju.

Šī sakarā sazinājos ar nevalstisko organizāciju “Papardes zieds”. Biedrība “Papardes zieds” jau gandrīz 30 gadus sniedz informatīvu un praktisku atbalstu jauniešiem, vecākiem un pedagogiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumos. Biedrības pārstāvji komentē situāciju.

Prezervatīvu cenas jauniešu maciņam ir gana dārgas

“Prezervatīvi kā kontracepcijas līdzeklis skaitās vispieejamākais, jo tie ir nopērkami teju ikvienā veikalā, kioskā un aptiekā. Tomēr cenas ir stipri atšķirīgas un, jāatzīst, gana dārgas, īpaši jauniešiem. Tomēr, ņemot vērā prezervatīva milzīgo pienesumu cilvēka veselībai (prezervatīvs ir vienīgais kontracepcijas līdzeklis, kas cilvēku pasargā arī no seksuāli transmisīvām infekcijām, kamēr citi kontraceptīvie līdzekļi darbojas tikai uz nevēlamas grūtniecības iestāšanās novēršanu), tam būtu jābūt pieejamam ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no sociālekonomiskā fona.

Par prezervatīvu cenu – to sastāda materiāls, no kāda prezervatīvs ir izgatavots (latekss/poliizoprēns), lubrikants, kas ir uz prezervatīva, kā arī tas, vai prezervatīvam ir kādas īpašas kvalitātes – stimulējoša virsma, stimulējošs lubrikants, īpaši plāns. Latekss vienmēr būs lētāks nekā poliizoprēns, bet arī latekss savā starpā atšķiras – lētākajiem prezervatīviem ir jūtama izteiktāka lateksa smarža.

Otra lieta – lubrikanta kvalitāte. Jo kvalitatīvāks lubrikants, jo tam ir tīrāks sastāvs, tas ir draudzīgāks maksts mikroflorai, un tas ilgāk neizžūst, saglabājot slīdamību, kas ir ļoti būtiska, lai dzimumakts būtu baudāms.

Vai cenas ir atbilstošas – tad jājautā, kāda ir mēraukla? Ja mēs runājam par ražošanas procesiem un izmaksām – grūti spriest.

Taču, ja skatās no Latvijas iedzīvotāju pirktspējas viedokļa – droši vien, ka nē. Savā pieredzē bieži sastopam jauniešus, kuri atzīst, ka prezervatīvi ir dārgi, tādēļ drīzāk tos izvēlēsies nepirkt.

Protams, vēl atsevišķi ir jāvērtē jauniešu zināšanas un izpratne par prezervatīva lietošanas būtiskākajiem ieguvumiem. Ja šo zināšanu nav, tad, loģiski, arī prezervatīvi neierindojas prioritāro tēriņu saraksta augšgalā.

Tas, ko esam noskaidrojuši, – fizisko veikalu un aptieku cenas ir augstākas nekā tad, ja prezervatīvus iegādājas internetā. Piemēram, jaunizveidotais uzņēmums JUNO tieši ar šādu mērķi arī sācies – lai jauniešiem būtu iespēja iegādāties kontracepciju par draudzīgākām cenām un konfidenciāli. Arī Sexystyle veikalā jau gadiem ir piedāvājums tieši studentiem – iegādāties prezervatīvus ar 20 % atlaidi.

Apskatot viņu piedāvājumu, redzu, ka tur var iegādāties prezervatīvus ļoti dažādās cenu kategorijās. Runājot par prezervatīvu uzticamību –

ES regulas paredz, ka pilnīgi visiem prezervatīviem, kuri nonāk veikalu plauktos, ir jāiziet vienāds testēšanas un kvalitātes kontroles process. Līdz ar to prezervatīva cena noteikti nav rādītājs par tā “uzticamību”, jo lētākie ir izturējuši tieši tādas pašas pārbaudes un testus kā dārgākie prezervatīvi.

Konfidencialitāte ir vēl viens aspekts, kādēļ jaunieši izvairās prezervatīvus pirkt. Ja Rīgā un citās lielajās Latvijas pilsētās prezervatīvu iegāde, pazīstamiem cilvēkiem par šo pirkumu neuzzinot, ir ar lielāku vai mazāku piepūli iespējama, tad lauku reģionos, kur ir viena aptieka un divi vietējie veikali uz visu mazpilsētu vai ciematu, šāda “uzvara” ir būtībā neiespējama. Šis arī ir būtisks aspekts, par kuru jaunieši satraucas un šādas loģistikas dēļ izvairās prezervatīvus iegādāties.”

