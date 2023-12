Pēdējo četru mēnešu laikā iznīcināti 20% Krievijas Melnās jūras flotes, sociālajā tīklā “X” otrdien atzina Lielbritānijas aizsardzības ministrs Grānts Šapss.

Ministrs atzinīgi izteicās par naktī uz otrdienu notikušo Ukrainas armijas triecienu Feodosijas ostai okupētajā Krimā, kurā tika iznīcināts lielais desantkuģis “Novočerkassk”.

“Pēdējā Putina flotes spēku iznīcināšana liecina, ka tie, kas uzskata, ka Ukrainas karā ir pata stāvoklis, maldās,” norādīja ministrs.

“Viņi nav pamanījuši, ka pēdējo četru mēnešu laikā ir iznīcināti 20% Krievijas Melnās jūras flotes,” pauda Šapss.

“Krievijas dominējošajai lomai Melnajā jūrā tagad mests izaicinājums, un jaunā Apvienotās Karalistes un Norvēģijas vadītā Jūras jaudu nodrošināšanas koalīcija palīdzēs gādāt, ka Ukraina gūst uzvaru jūrā,” piebilda ministrs.

This latest destruction of Putin's navy demonstrates that those who believe there's a stalemate in the Ukraine war are wrong!

They haven't noticed that over the past 4 months 20% of Russia's Black Sea Fleet has been destroyed.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 26, 2023