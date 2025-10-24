Liene Šomase un Igors Linga rada patiesu, emocionālu stāstu – jaunā dziesma “Strautiņš mazs”! 0
Dziedātāja Liene Šomase un režisors Igors Linga atkal satiekas radošā darbā, kopā radot dziesmu “Strautiņš mazs” – stāstu par cilvēcīgumu, iekšējām pārmaiņām un patiesām emocijām. Šī ir abu sen pazīstamo mākslinieku ilgi lolota sadarbība, kuras rezultāts atklāj siltu un dziļi personisku skatījumu uz dzīvi.
“Šis ir ļoti liels pārmaiņu un emocionāli transformējošs laiks,” stāsta Liene Šomase. “Dziesma ‘Strautiņš mazs’ ir kā patiesu emociju un pieredzes spogulis, ko katrs no mums izdzīvo dažādos dzīves posmos. No sevis tu nevari aizbēgt – ieskaties sevī un lepojies ar to, kas tevī mājo: cieņa, cilvēcīgums un patiesas emocijas. Šī sadarbība ar Igoru ir kā brīnums no kosmosa, un esmu ļoti pateicīga par šo īpašo, man sarakstīto dziesmu.”
Dziesmas teksta autors ir Igors Linga, bet mūzikas autors – komponists Gigaro, abus vieno ilgstoša radošā draudzība.
“Šo tekstu es uzrakstīju īpaši Lienei, domājot, kā viņa jutīsies, to dziedot,” atklāj Igors Linga. “Man svarīgi, lai tā ir viņas dziesma – patiesa un emocionāla. Ar Lieni mūs vieno ilga draudzība un līdzīga attieksme pret dzīvi un mākslu. Šis projekts tapa dabiski, no patiesas vēlmes beidzot radīt kopīgu darbu.”
Dziesmas ierakstu veidojis viens no labākajiem skaņu režisoriem Latvijā – Edijs Gņedovskis.
Par video klipu rūpējās operators Jānis Eglītis un montāžas un pēcapstrādes režisors Anrijs Priede.
Vizuālo tēlu papildināja tērpu māksliniece AnnaMuna (Dana Dombrovska) un fotogrāfe @lauravi.foto.