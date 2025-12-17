Karš Ukrainā.
Karš Ukrainā.
Foto: AFP/SCANPIX

Medijs atklāj jaunā miera plāna interesantas detaļas… Vai latviešiem būs jākaro Ukrainas teritorijā? 0

LETA
7:30, 17. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Jaunajā kara izbeigšanas plānā, ko ASV, Ukrainas un Eiropas delegācijas apsprieda nesen Berlīnē notikušajās sarunās, paredzēti konkrēti mehānismi, kā ar ASV un Eiropas spēkiem novērst Krievijas agresiju, vēsta ASV laikraksts “New York Times”.

Saskaņā ar sarunu dalībnieku teikto, ASV piekritušas sniegt Ukrainai juridiski saistošas drošības garantijas. Kā vēsta laikraksts, plāna otrajā daļā ietverts dokuments, kurā aprakstītas konkrētas Eiropas “apņēmības koalīcijas” un ASV darbības, kurām kopā ar Ukrainas armiju būs jānovērš Krievijas agresijas atkārtošanās.

Lai gan dokumentu saturs netiek publiskots, “New York Times” sarunu biedri apgalvo, ka tajos ir aprakstīti daudzi konkrēti scenāriji, kā tiek garantēta Ukrainas drošība jauna Krievijas iebrukuma gadījumā.

Cita starpā ASV būtu jāizmanto savas plašās izlūkošanas iespējas, lai uzraudzītu pamiera līguma ievērošanu un savlaicīgi atklātu Krievijas karaspēka pārvietošanos.

ASV spēkiem būs arī jānodrošina, lai nelielas sadursmes nepārvērstos jaunā karā, teikts publikācijā.

Vienlaikus Rietumvalstu, kas piekritušas piedalīties Eiropas vadītajā “apņēmības koalīcijā”, karaspēks tiks izvietots Ukrainas rietumos, lai izveidotu “vēl vienu preventīvo slāni pret iespējamu Krievijas agresiju”.

ASV būtu arī jāidentificē Krievijas mēģinājumi veikt provokācijas, lai atsāktu karadarbību.

