Anastasija sociālajos medijos un ar portālu LA.LV dalījās ar kādu ļoti sāpīgu stāstu, kā rezultātā diemžēl viņa zaudēja opīti. Sirds sāp par netaisnību, gribētos, lai vainīgie, ja tie tiešām tādi ir, saņemtu taisnīgu sodu, bet vienlaikus opi vairs nekas nevarēs atgriezt. Stāsts ir par Bauskas slimnīcā piedzīvoto. Uzreiz gan jāsaka, ka slimnīca arī ir reaģējusi uz notikušo, bet nu gan – par visu pēc kārtas.
Anastasija norāda, ka dzirdējusi daudzus stāstus par sliktu pieredzi šajā slimnīcā, ar kādu konkrētu ārsti. Viņas vēlme ir palīdzēt kādam citam grūtā brīdī pieņemt pareizo lēmumu un kritiski skatīties uz mediķu lēmumiem, jo arī tie mēdz reizēm būt kļūdaini. Viņas vectētiņu diemžēl neesot izdevies glābt.
Vectēvs devies mūžībā šī gada 25.oktobrī, bet savas pēdējās dzīves dienas pavadījis slimnīcās.
Notikumi slimnīcās
“Oktobra sākumā opis sūdzējās par sliktu pašsajūtu, veica izmeklējumus, kas uzrādīja, ka sirdī krājas šķidrums. Sazinoties ar Stradiņa slimnīcas Kardioloģijas nodaļas ārstu, sacīja, ka analīzes nav tik sliktas, stacionēt uz Stradiņu slimnīcu nav nepieciešams, bet pietiek stacionēt uz tuvāko reģiona slimnīcu, lai veiktu sistēmas kursa terapiju, lai mazinātu tūsku, izdzītu lieko šķidrumu,” stāsta sieviete.
Tā nu 6.oktobrī opis nogādāts Bauskas slimnīcas stacionārā, kur viņam nozīmēts ārstēšanās kurss. Rūpes uzņēmās Dr.Tatjana Kangare. Ģimene bijusi mierīga, jo opis, iestājoties slimnīcām bijis dzīvespriecīgs, runājies, pats staigājis, ēdis, jokojis un spējis sevi apkopt.
13.oktobrī veiktas atkārtotas analīzes, daktere teikusi, ka tajās ir uzlabojumi, taču slimnīcā tomēr vēl kādu laiku jāpaliek – līdz nedēļas beigām. Nedēļas beigās gan arī opis vēl mājās nav palaists, jo tūska nav mazinājusies. Tiek solīts, ka mājās varētu doties 23.oktobrī.
“Komunikācija ar Dr. Kangari bija tuvu nullei, jo ne opim, ne meitai, netika īsti nekas izskaidrots par ārstēšanu un neiedziļinājās uz meitas teikto… Tikai nemitīgi apgalvoja un norādīja uz pacienta vecumu, viņa kaitēm…. Piektdien (17.oktobrī) jau mērs bija pilns, kad meita jautāja – cik ilgi tiks liktas vēl sistēmas un dotas urīna dzenošās zāles, ka tēvam paliek slikti pēc medikamentu lietošanas – Dr. Kangare atbildēja, ka tiks pārskatītas medikamentu devas un lietošana – bet vai tika noņemtas, nevaram apgalvot, jo opis sacīja, ka pēc tam tāpat pēc zāļu izdzeršanas kļūstot slikti. Dr. Kangarei sakot, ka opis paliek švakāks nekā, kad ievietoja stacionārā, viņas atbilde bija, ka ārstēšana esot atbilstoša, uzlabojumi ir redzami un jāturpina ārstēšana līdz 23. oktobrim,” notikumus atceras mazmeita.
Atlicis vien uzticēties, ka ārste ir profesionāle un saprot situāciju labāk par tuviniekiem. Paralēli gan satraukušies, kāpēc opim nemitīgi tiek dotas miega zāles, viņš ir tik saguris, bet saņemta vien atbilde, ka bez tām viņš neesot varējis iemigt.
Ģimene to uztvērusi kā stop signālu, ka ir kaut kas jāmaina. Jo no 13.datuma neesot veikti nekādi izmeklējumi, amalīzes, tikai turpināts dot medikamentus, no kuriem palicis sliktāk. Tovakar ārste vairs neesot bijusi sastopama, tāpēc rīkoties sākuši nākamajā – 22.oktobra rītā. Opis tobrīd jau bijis pieslēgts pie sistēmām un elpošanas aparāta, bet meitai paziņots, ka viņš ir komā.
Kas noticis? “Ārsts apgalvo, ka pēc tualetes apmeklējuma opis esot palicis apātisks un saļimis. NEVIENS, PILNĪGI NEVIENS NO ĀRSTIEM, nepiezvanīja meitai un nepaziņoja, ka tēva veselības stāvoklis ir KRITISKS, līdz pati neieradās slimnīcā. Jautājums: kā varēja pēc tualetes apmeklējuma palikt slikti, ja opis vairs no gultas necēlās pēdējās dienas… Iespējams, jau palika slikti naktī, jo iepriekšējā vakarā, kad bija ciemos mazmeita, opis elpoja smagi…”
Meita vairs neklausīja ārstu ieteikumam, ka pacientu šādā stāvoklī nevar pārvietot, un uzstāja, ka steidzami jāpārved uz citu simnīcu. Ticis nolemts vest uz Jelgavas slimnīcu, bet atbildību par to bijis jāuzņemas meitai.
Jelgavas slimnīcā jau pārvešanas dienā uzreiz veikti visi izmeklējumi un konstatēts plaušu karsonis, kā arī plaušās bijusi skābe un cukura diabēts jau sasniedzis kritisku stāvokli. Ārsti konstatējuši, ka opja veselība ir “izpumpēta” ar medikamentu palīdzību. Urīndzenošie līdzekļi tur “pastrādājuši”.
Mediķi centušies darīt visu iespējamo, opis ievietots intensīvajā nodaļā, taču 25.oktobrī plkst.5.00 no rīta viņa sirds pārstājusi pukstēt. Stāvoklis bijis jau tā ielaists, ka glābt vairs nevarēja.
Ģimene norāda, ka ir ļoti vīlusies Dr.Kangares pieejā, viņuprāt, viņa nav veikusi pareizu ārstēšanu, nav ieklausījusies tuvinieku sūdzībās par pacienta pašsajūtu.
“Mans vecvectēvs vēl varēja nodzīvot pāris laimīgus gadus, ja būtu pareiza ārstēšana un nozīmēti izmeklējumi, lai redzētu patieso veselības stāvokli… Bet tagad ir palicis liels tukšums un sēras… Un Ziemassvētku galda galā būs tukšums, kur parasti bija viņa mīļākā vieta…”
Slimnīcas komentārs
Sazinoties ar Bauskas slimnīcas pārstāvjiem, kļūst zināms, ka slimnīca arī nav bijusi vienaldzīga un jau ir pieņemti daļēji tālākie lēmumi, tādējādi apliecinot, ka pacienti šeit ir svarīgi.
Slimnīcā esot saņemts iesniegums no ģimenes, un tas izskatīts noteiktajā kārtībā: “Papildus tam šobrīd notiek atkārtota un padziļināta situācijas izvērtēšana, ņemot vērā pēdējo – 12. decembrī – saņemto sūdzību un arī iepriekš saņemtās sūdzības, lai izvērtētu kompleksi un visaptveroši. Līdz izvērtēšanas noslēgumam gala secinājumi netiek publiskoti.”
Tāpat tiek norādīts, ka Bauskas slimnīcā komunikācija ar pacientiem un viņu tuviniekiem ir būtiska aprūpes sastāvdaļa. Šādos gadījumos tiek sniegta pieejamā informācija par ārstniecības procesu un pieņemtajiem lēmumiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, pacienta tiesības un personas datu aizsardzību.
Ņemot vērā, ka komunikācijas jautājumi ir viens no biežākajiem sūdzību iemesliem gan veselības aprūpes iestādēs kopumā, gan Veselības inspekcijas izvērtējumos, Bauskas slimnīca arī turpmāk mērķtiecīgi pievērsīs pastiprinātu uzmanību šai jomai. 2026. gads Bauskas slimnīcā ir noteikts kā kvalitātes gads, kura ietvaros plānots veikt kvalitātes auditus vairākās jomās, lai preventīvi mazinātu iespējamos riskus saistībā ar pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un komunikāciju.
“Bauskas slimnīcas pārstāvji arī izsaka līdzjūtību pacienta tuviniekiem un nopietni izturas pret katru saņemto sūdzību. Slimnīcas prioritāte ir pacientu drošība, ārstniecības kvalitāte un cieņpilna, saprotama komunikācija. Tieši šo vērtību dēļ situācija tiek rūpīgi izvērtēta, skatot visu saņemto sūdzību kopumu, nevis tikai atsevišķus gadījumus. Tiek vērtēts viss pakalpojuma sniegšanas process kopumā, lai laikus pamanītu riskus un uzlabotu darba kvalitāti. Šādu pieeju plānots izmantot arī citu pakalpojumu izvērtēšanā, jo mūsu mērķis ir nepārtraukta pilnveide un savlaicīga problēmu novēršana.
Lai izvērtējums būtu vērsts ne tikai uz konkrētu situāciju, bet arī uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu kopumā, paralēli tiek veikts audits, kura mērķis ir identificēt iespējamos riskus un savlaicīgi sagatavot visaptverošu darba uzlabošanas plānu, ja tāds pēc audita secinājumiem būs nepieciešams.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!