#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/ Yaroslav Shuraev

Lietus, saule un pērkona negaiss! Laika prognoze ceturtdienai 0

LETA
15:14, 3. septembris 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdien naktī un no rīta Latvijas austrumu daļā daudzviet īslaicīgi līs, vietām Latgalē, Sēlijā un Vidzemē iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
Ukraiņi atraduši Kremļa vājo vietu: analītiķi prognozē, ka tieši tas liks Putinam mesties uz ceļiem
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas 1
Kokteilis
Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem?
Lasīt citas ziņas

Visā valstī gaidāms lēns vējš un bezvējš, daudzviet veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12..+17 grādiem, dažviet Rietumlatvijā – līdz +10 grādiem.

Diena saulainākā būs Kurzemē. Vietām Latgalē un Vidzemes austrumos gaidāms lietus un pērkona negaiss. Vējš pārsvarā saglabāsies lēns, gaisa temperatūra sasniegs +20..+25 grādus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Basketbola fani neizpratnē: “Kāpēc VIP vietās sēž slavenības, nevis sportistu ģimenes?”
Evika Siliņa atklāj, kas runāts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderu sanāksmē: “Šobrīd nevaram vilcināties!”
Ekonomikas ministrija pieprasīs “Rīgas siltuma” vadības atstādināšanu

Rīgā 4.septembrī nav gaidāmi nokrišņi, naktī un agrā rītā var sabiezēt migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī būs +16 grādi, pēcpusdienā saule gaisu sasildīs līdz +24 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Noskaņojies nopietni – šodien netrūks kārdinājumu. Dienas horoskops 3. septembrim
Kokteilis
Pasaki stingru “nē” slinkumam! Nedēļas horoskops no 1. līdz 7. septembrim
Populārā svētceļnieku galamērķī lietus dēļ miruši vairāki desmiti cilvēku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.